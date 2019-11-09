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09 Kasım 2019 Cumartesi 10:25:34 | Son Güncelleme: 09 Kasım 2019 Cumartesi 10:27:28

Türk yetkiliden kritik Bağdadi ve DEAŞ açıklaması!

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Türk yetkili, Bağdadi'nin ilk eşinden terör örgütü DEAŞ'in iç işleyişine dair çok miktarda istihbarat edindiklerini söyledi. Türk yetkili ayrıca, "Bağdadi ve DEAŞ hakkında epey istihbarat verdi" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin yakaladığı Bağdadi’nin ilk eşi Esma Feysi Muhammed el Kubeysi’nin DEAŞ’ın iç işleyişine dair geniş çaplı istihbarat verdiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’nin İdlib vilayetinde DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi’yi öldürdüklerine dair açıklamasını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çok daha önce Suriye’de Bağdadi’nin hanımı, kız kardeşi, eniştesini yakaladıklarını duyurması takip ederken, Fransız haber ajansı AFP Ankara’nın bundan ne elde etmiş olabileceğini araştırdı. 

Bağdadi’nin ilk eşi Esma Feysi Muhammed el Kubeysi.

''GÖNÜLLÜ OLARAK EPEY İSTİHBARAT VERDİ''

Daha önce Erdoğan’ın açıklamasıyla ilgili Alman haber ajansı DPA, Bağdadi’nin ilk eşi Esma Feysi Muhammed el Kubeysi’nin 2 Haziran 2018’de beraberindeki 10 DEAŞ zanlısı ile birlikte Hatay’da yakalandığını haberleştirmişti. AFP de adının açıklanmasını istemeyen bir Türk yetkiliye dayanarak Ankara’nın Bağdadi’nin ilk eşinden DEAŞ’ın iç işleyişine dair geniş çaplı istihbarat edindiğini belirtti.

Türk yetkili, Esma Feysi Muhammed el Kubeysi ile ilgili şunları söyledi: “Gerçek kimliğini çabucak keşfettik. O noktada kendisi gönüllü olarak Bağdadi ve DEAŞ hakkında epey istihbarat verdi. Zaten bildiğimiz pek çok şeyi bu sayede teyit etme imkanımız oldu. Aynı zamanda başka yerlerde bir dizi tutuklama yapmamızı sağlayan yeni istihbarat da elde ettik.” 

Ebubekir el Bağdadi’nin kız kardeşi Resmiye Avad.

“KIZ KARDEŞİ DE İSTİHBARAT SAĞLADI”

Ankara’dan yapılan açıklamalara göre Bağdadi’nin ilk eşi Esma haricinde Türkiye-Suriye sınırındaki Azez’de Bağdadi’nin kızı Leyla Cebir, 65 yaşındaki ablası Resmiye Avad, onun kocası, gelini ve 5 çocuğu da yakalanmıştı.

Resmiye Avad’ın da Ankara’ya istihbarat sağladığı belirtilmişti. Associated Press’e (AP) konuşan bir Türk kaynak, Bağdadi’nin ablasından istihbarat açısından ‘altın madeni’ diye söz etmişti.

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