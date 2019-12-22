Türk ve Rus heyetlerinin temasları yarın başlıyor! Masada, Libya mutabakatı ve İdlib var
Libya mutabakatı sonrası Doğu Akdeniz'de altüst olan dengelerle birlikte Türk ve Rus heyetleri Rusya'nın başkaneti Moskova'da bir araya gelecek. Libya mutabakatı kapsamlaı olarak ele alınacak ve bölgede atılacak ortak adımlar ile iş birliği konuları görüşülecek. Heyetler arasındaki bir diğer önemli konu ise İdlib'ten Türkiye'ye başlayan göç dalgası.
TRT Haber'de yer alan ayrıntılara göre, Türk ve Rus heyetlerinin Rusya'daki temasları Pazartesi başlayacak. Moskova'daki görüşmelerde, Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştiren Libya mutabakatı kapsamlı olarak ele alınacak. Libya'da istikrarlı bir ortamın sağlanmasına yönelik ortak atılacak adımlar ve işbirliği konuları da görüşülecek.
Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor. Milli Savunma Bakan Yardımcısı ile istihbarat birimlerinden yetkililer de heyette yer alıyor.
Türk ve Rus heyetlerinin temaslarında, Rusya Devlet Başkanı Putin’in 8 Ocak'ta gerçekleştireceği Türkiye ziyareti de değerlendirilecek.
Başkan Erdoğan ve Putin'in yapacağı görüşmenin hazırlıkları ele alınacak.
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