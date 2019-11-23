23 Kasım 2019 Cumartesi 13:17:26 | Son Güncelleme: 23 Kasım 2019 Cumartesi 13:20:32
Türk ve Rus askeri unsurlarının Rasulayn-Kamışlı'daki 10. kara devriyesi tamamlandı
Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların katılımıyla Fırat’ın doğusundaki Rasulayn-Kamışlı kesiminde yürüttüğü 10. kara devriyesi tamamlandı.
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