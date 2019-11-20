20 Kasım 2019 Çarşamba 14:11:22 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 14:37:20
Türk ve Rus askeri unsurlarının 9. ortak kara devriyesi tamamlandı
Fırat’ın doğusunda, Rasulayn-Kamışlı kesiminde Türk ve Rus askeri unsurlarının dörder araç ve İHA’larla katıldığı 9. ortak kara devriyesi tamamlandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk ve Rus askeri unsurlarının Rasulayn-Kamışlı kesimindeki kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.
Kara devriyesine her iki taraftan 4'er kara aracı ve İHA'lar iştirak etti.
Devriye faaliyeti, 9 kilometre derinlikte ve 38 kilometre uzunluğundaki güzergahta yürütüldü.
AA
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