11 Mart 2020 Çarşamba 18:38:30 | Son Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 18:49:28
Türk ve Rus asker heyetlerinin bugünkü görüşmesi tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı: Türk ve Rus asker heyetlerinin Mill Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirdiği görüşmelerin bugünkü bölümü tamamlandı. Görüşmelere yarın da kaldığı yerden devam edilecek.
Milli Savunma Bakanlığı, 5 Mart 2020'de Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde, Türk ve Rus askeri heyetlerin gerçekleştirdiği görüşmelerin bugünkü bölümü tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek.
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