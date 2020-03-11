Türk ve Rus asker heyetlerinin bugünkü görüşmesi tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, 5 Mart 2020'de Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde, Türk ve Rus askeri heyetlerin gerçekleştirdiği görüşmelerin bugünkü bölümü tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek.

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