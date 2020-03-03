Türk ve Avrupalı arasındaki fark sınır kapıları açılınca yeniden ortaya çıktı

Başkan Erdoğan yaptığı tüm uyarılara rağmen, Avrupa ülkeleri yapılan mülteci anlaşmasının şartlarına riayet etmeyince sınır kapılarının açılması talimatını verdi. Türkiye'deki sığınmacı ve mültecilere sınır kapılarının açılması üzerine Yunanistan başta olmak üzere Avrupa ülkelerini korku sardı.

TÜRK VE AVRUPALI ARASINDAKİ FARK

117 binden fazla mültecinin Türkiye'den Avrupa'ya geçiş yapması dünya basınında gündem olurken Yunan polisinin aşırı ve orantısız güç kullanmaya başladı. Kadınlar, yaşlılar ve çocuklara bile şiddet uygulayan Yunan polisi son olarak 2 mülteciyi vurarak öldürdü.

Yunan polisinin sığınmacılara karşı orantısız güç kullanması akıllara Türk güvenlik güçlerini getirdi.

2015 yılında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çekilen bir fotoğraf yeniden gündem oldu. Küçük çocuklara bile şiddet uygulayan Yunan polisi ve bir mülteci çocuğa su veren Türk güvenlik güçleri aynı karede paylaşıldı.

İşte sosyal medyayı "Türk'ün farkı vicdanı" yorumlarıyla sallayan o paylaşım