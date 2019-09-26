  • Bist 100
    101940
  • Dolar
    5,6617
  • Euro
    6,1978
  • Altın
    274,8150
İstanbul
17 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türk Telekom'dan mobil hatlardaki kesintiye ilişkin açıklama Türk Telekom'dan mobil hatlardaki kesintiye ilişkin açıklama
Kuşburnu çayı böbrekleri korur Kuşburnu çayı böbrekleri korur
Hastalıksavar altın süt Hastalıksavar altın süt
Lamont Boyd: Mevcut tüketim düzeyiyle İngiltere'nin karbon hedefine ulaşılamaz Lamont Boyd: Mevcut tüketim düzeyiyle İngiltere'nin karbon hedefine ulaşılamaz
İsrail güçleri Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattı İsrail güçleri Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattı
MB - Döviz mevduatı bir haftada 1.2 milyar dolar arttı MB - Döviz mevduatı bir haftada 1.2 milyar dolar arttı
Fernando'dan Galatasaraylıları üzen açıklama Fernando'dan Galatasaraylıları üzen açıklama
Enerji Bakanı Dönmez’den deprem açıklaması: Kesintiye uğrayan 22 trafodan 12 tanesini tekrar devreye sokuldu Enerji Bakanı Dönmez’den deprem açıklaması: Kesintiye uğrayan 22 trafodan 12 tanesini tekrar devreye sokuldu
Islam Slimani Fransa'da zirvede Islam Slimani Fransa'da zirvede
Bakanlıktan TCDD ihalesi açıklaması Bakanlıktan TCDD ihalesi açıklaması
Taşıtta faiz indirimi vatandaşa kar ettirecek Taşıtta faiz indirimi vatandaşa kar ettirecek
Barcelona'nın Griezmann cezası belli oldu Barcelona'nın Griezmann cezası belli oldu
OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Şahsuvaroğlu: Yüzde 1'in altındaki kredi faiz oranları talebi hareketlendirecek sınırdır OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Şahsuvaroğlu: Yüzde 1'in altındaki kredi faiz oranları talebi hareketlendirecek sınırdır
Son Dakika... Fuat Oktay'dan deprem açıklaması: Ciddi bir yaralanma söz konusu değil Son Dakika... Fuat Oktay'dan deprem açıklaması: Ciddi bir yaralanma söz konusu değil
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Thomas Cook'tan doğan boşluk 3-4 senede kapatılabilir TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Thomas Cook'tan doğan boşluk 3-4 senede kapatılabilir
Almanya'da nitelikli iş gücü açığı artıyor Almanya'da nitelikli iş gücü açığı artıyor
Zorlu Enerji Ticaret Direktörü İnanç Salman: Hızlı şarj istasyonlarımızın sayısı 100'e ulaştı Zorlu Enerji Ticaret Direktörü İnanç Salman: Hızlı şarj istasyonlarımızın sayısı 100'e ulaştı
Konya fasulyesinde 53 bin tonluk rekolte beklentisi Konya fasulyesinde 53 bin tonluk rekolte beklentisi
Çocuklar için üretilen 'kırmızı ceviz'in fidanına talep artıyor Çocuklar için üretilen 'kırmızı ceviz'in fidanına talep artıyor
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir anne daha katıldı Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir anne daha katıldı
Depreme yönelik 'hayat kurtaran' uyarılar Depreme yönelik 'hayat kurtaran' uyarılar
İstanbul'da deprem! İşte ilk fotoğraflar... İstanbul'da deprem! İşte ilk fotoğraflar...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: BEDAŞ'ta 22 tane trafo merkezimizde kesinti oldu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: BEDAŞ'ta 22 tane trafo merkezimizde kesinti oldu
İstanbul fay hatları haritası! İstanbul toplanma alanları İstanbul fay hatları haritası! İstanbul toplanma alanları

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Eylül 2019 Perşembe 18:42:34 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 18:44:18

Türk Telekom'dan mobil hatlardaki kesintiye ilişkin açıklama

Türk Telekom, deprem sebebiyle mobil hatlardaki yoğunluk kaynaklı kesinti söz konusu olmakla beraber, şirketin sabit ses, geniş bant ve fiber altyapısında herhangi bir kesinti ve sorun bulunmadığını duyurdu.

Türk Telekom tarafından yapılan açıklamada, "Merkez üssü Silivri olan deprem sebebiyle, mobil hatlardaki yoğunluk kaynaklı kesinti söz konusu olmakla beraber, sabit ses, geniş bant ve fiber altyapımızda herhangi bir kesinti ve sorun bulunmadığını belirtiriz. Sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz." ifadelerine yer verildi

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ