Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, bu akşam sahasında sarı lacivertli Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Galatasaray Fenerbahçe derbisi saat 20:00'de başlayacak. Taraflarlar takımlarını canlı izlemek ve destek olmak için erkenden stadyuma akın etmeye başladı. Türk Telekom Stadyumu'na ilk defa gidecek olanlar ulaşımın nasıl olduğunu öğrenmek istiyor. Türk Telekom Stadyumu nerede? Türk Telekom Arena'ya nasıl gidilir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Türk Telekom Stadyumu ulaşım bilgileri haberimizde yer alıyor.

TÜRK TELEKOM STADYUMU NEREDE?

Adres: Huzur Mah. Türk Telekom Arena Stadyumu, Sarıyer İstanbul

TÜRK TELEKOM ARENA'YA NASIL GİDİLİR?

ANADOLU YAKASINDAN METRO İLE ULAŞIM

1- KARTAL'DAN ULAŞIM

KARTAL'DAN METRO ve METROBÜS İLE ULAŞIM

M4 Kadıköy-Kartal metrosuna binilir, Ünalan istasyonunda inilir.

Ünalan M4 metro istasyonundan Uzunçayır metrobüs hattına aktarma yapılır.

Zincirlikuyu metrobüs durağında inilir, M2 Taksim – Hacıosman metrosuna Gayrettepe istasyonundan aktarma yapılır.

Sanayi metro istasyonunda inilir, Seyrantepe metrosuna aktarma yapılır. Seyrantepe istasyonunda inilir.

2- KADIKÖY'DEN ULAŞIM

KADIKÖY’DEN METROBÜS VE METRO İLE ULAŞIM

Söğütlüçeşme Metrobüs durağından metrobüse binilir, Zincirlikuyu durağında inilir.

Zincirlikuyu metrobüs durağında inilir, M2 Taksim – Hacıosman metrosuna Gayrettepe istasyonundan aktarma yapılır.

Sanayi metro istasyonunda inilir, Seyrantepe metrosuna aktarma yapılır. Seyrantepe istasyonunda inilir.

KADIKÖY’DEN DENİZYOLU VE METRO İLE ULAŞIM

Kadıköy – Eminönü yada Kadıköy-Kabataş vapuruna binilir, Eminönü yada Kabataş iskelesinde inilir.

Eminönü iskelesinden T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattına aktarma yapılır, Kabataş istasyonunda inilir.

Kabataş istasyonundan F1 Taksim – Kabataş Füniküler hattına aktarma yapılır, Taksim istasyonunda inilir.

Taksim istasyonundan M2 Taksim – Hacıosman metrosuna aktarma yapılır. Sanayi metro istasyonunda inilir, Seyrantepe metrosuna aktarma yapılır. Seyrantepe istasyonunda inilir.

KADIKÖY’DEN MARMARAY VE METRO İLE ULAŞIM

Kadıköy metro istasyonundan M4 Kadıköy-Kartal metro hattına giriş yapılır, Ayrılıkçeşmesi istasyonunda inilir.

Ayrılıkçeşmesi istasyonundan Marmaray hattına aktarma yapılır, Yenikapı istasyonunda inilir.

Yenikapı istasyonundan T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattına aktarma yapılır, Kabataş istasyonunda inilir.

Kabataş istasyonundan F1 Taksim – Kabataş Füniküler hattına aktarma yapılır, Taksim istasyonunda inilir .

Taksim istasyonundan M2 Taksim – Hacıosman metrosuna aktarma yapılır. Sanayi metro istasyonunda inilir, Seyrantepe metrosuna aktarma yapılır. Seyrantepe istasyonunda inilir.

3- ÜSKÜDAR’DAN ULAŞIM

ÜSKÜDAR’DAN MARMARAY VE METRO İLE ULAŞIM

Üsküdar istasyonundan Marmaray’a binilir, Yenikapı istasyonunda inilir.

Yenikapı istasyonundan T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattına aktarma yapılır, Kabataş istasyonunda inilir.

Kabataş istasyonundan F1 Taksim – Kabataş Füniküler hattına aktarma yapılır, Taksim istasyonunda inilir .

Taksim istasyonundan M2 Taksim – Hacıosman metrosuna aktarma yapılır. Sanayi metro istasyonunda inilir, Seyrantepe metrosuna aktarma yapılır. Seyrantepe istasyonunda inilir.

ÜSKÜDAR’DAN DENİZYOLU VE METRO İLE ULAŞIM

Üsküdar – Eminönü vapuruna binilir, Eminönü iskelesinde inilir.

Eminönü iskelesinden T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattına aktarma yapılır, Kabataş istasyonunda inilir.

Kabataş istasyonundan F1 Taksim – Kabataş Füniküler hattına aktarma yapılır, Taksim istasyonunda inilir .

Taksim istasyonundan M2 Taksim – Hacıosman metrosuna aktarma yapılır. Sanayi metro istasyonunda inilir, Seyrantepe metrosuna aktarma yapılır. Seyrantepe istasyonunda inilir.

AVRUPA YAKASINDAN ULAŞIM

TAKSİM'DEN METRO İLE ULAŞIM

Taksim istasyonundan M2 Taksim-Hacıosman metrosuna giriş yapılır.

Sanayi metro istasyonunda inilir, Seyrantepe metrosuna aktarma yapılır. Seyrantepe istasyonunda inilir.

KABATAŞ'TAN FİNİKÜLER VE METRO İLE ULAŞIM

Kabataş istasyonundan F1 Taksim – Kabataş Füniküler hattına giriş yapılır, Taksim istasyonunda inilir.

Taksim istasyonundan M2 Taksim – Hacıosman metrosuna aktarma yapılır. Sanayi metro istasyonunda inilir, Seyrantepe metrosuna aktarma yapılır. Seyrantepe istasyonunda inilir.

BEŞİKTAŞ’TAN METROBÜS VE METRO İLE ULAŞIM

Beşiktaş'tan Otobüs'e binilir, Zincirlikuyu metrobüs durağında inilir.

Zincirlikuyu metrobüs istasyonundan, M2 Taksim – Hacıosman metrosuna Gayrettepe istasyonundan aktarma yapılır.

Sanayi metro istasyonunda inilir, Seyrantepe metrosuna aktarma yapılır. Seyrantepe istasyonunda inilir.

BEŞİKTAŞ’TAN TRAMVAY VE METRO İLE ULAŞIM

Beşiktaş'tan Otobüs'e binilir, Kabataş’ta inilir.

Kabataş istasyonundan F1 Taksim – Kabataş Füniküler hattına giriş yapılır, Taksim istasyonunda inilir.

Taksim istasyonundan M2 Taksim – Hacıosman metrosuna aktarma yapılır. Sanayi metro istasyonunda inilir, Seyrantepe metrosuna aktarma yapılır. Seyrantepe istasyonunda inilir.

ATATÜRK HAVALİMANIN'DAN METRO VE METROBÜS İLE ULAŞIM

Havalimanı M1A metro istasyonundan Aksaray M1A metrosuna binilir, Merter istasyonunda inilir.

Merter metrobüs durağından, Zincirlikuyu yönündeki metrobüse aktarma yapılır.

Mecidiyeköy metrobüs durağında inilir, Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonundan M2 Taksim – Hacıosman metrosuna aktarma yapılır.

Sanayi metro istasyonunda inilir, Seyrantepe metrosuna aktarma yapılır. Seyrantepe istasyonunda inilir.

AVCILAR'DAN METRO İLE ULAŞIM

Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonundan M2 Taksim – Hacıosman metrosuna aktarma yapılır.

Sanayi metro istasyonunda inilir, Seyrantepe metrosuna aktarma yapılır. Seyrantepe istasyonunda inilir.