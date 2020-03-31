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31 Mart 2020 Salı 22:10:21 | Son Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 23:02:04

Türk Telekom’dan Milli Dayanışma Kampanyasına 40 milyon TL destek

Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal: Türk Telekom olarak, her bir çalışanımız adına bir aylık net asgari ücrete karşılık gelen, toplamda 40 milyon TL’yi aşkın bağışla Milli Dayanışma Kampanyası’na katıldık.

Koronavirüs salgınının Türkiye’deki toplumsal ve ekonomik etkilerine karşı mücadelede "Biz Bize Yeteriz" diyen Türk Telekom, Millî Dayanışma Kampanyası’na 40 milyon TL’yi aşkın bağışla destek olduğunu açıkladı.

Türk Telekom, salgından mağdur olan vatandaşlar için Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Millî Dayanışma kampanyasına, tüm çalışanları adına toplamda 40 milyon TL’yi aşkın bağışla katıldığını açıkladı.

Kampanyaya dair açıklamalarda bulunan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, "Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği Millî Dayanışma kampanyasına toplumun tüm kesimlerinden gelen destek çığ gibi büyüdü. Türk milletinin ne kadar yüce gönüllü ve samimi olduğunu ortaya koyan bir tablo ile karşılaştık. Böyle mukaddes bir toplumun ferdi olmaktan gurur duyuyorumç" dedi.

Bu ayki maaşıyla kampanyaya katıldığını belirten Önal, "Kurumumuzdan üst düzey yönetici arkadaşlarım da sağ olsunlar imkânları ölçüsünde bu desteği güçlü katkılarıyla devam ettirdiler. Bu zorlu dönemde kesintisiz iletişimin devam etmesi için var gücüyle çalışan tüm Türk Telekom ailemiz adına da 40 milyon TL’lik bir destekte bulunduk. Umuyorum ki devlet-toplum-kurum dayanışması ile bu badireden de güçlenerek çıkacağız. Salgınla ve salgının neden olduğu ekonomik sorunlarla da sonuna kadar mücadele edeceğiz. Çünkü, Biz Bize Yeteriz” ifadelerini kullandı.

AA 

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