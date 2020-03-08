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08 Mart 2020 Pazar 08:34:29 | Son Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 08:46:26

Türk siyasi tarihinde eşi benzeri olmayan bir komedi: HDP, CHP'yi savcılığa şikayet edip seçimde verdikleri oyları geri istedi

HDP, her isteğini yerine getiren CHP’ye "Birlikteliğimizi artık gizlemeyelim, açık oynayalım" diye ısrar ederken, ittifak Bolu’da trajikomik bir noktaya vardı. CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan’a kızan HDP Bolu İl Başkanı İbrahim Yolci savcılığa başvurarak, "CHP, 31 Mart’ta verdiğimiz 4 bin oyu iade etsin" dedi.

CHP-HDP ittifakı, Bolu’da Türk siyasi tarihinde eşi benzeri olmayan bir komediye dönüştü. 31 Mart seçimleri öncesinde HDP ve uzantısı STK’lara mavi boncuklar dağıtan CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan ittifakı çatlattı. CHP/HDP geriliminin fitili geçtiğimiz 16 Şubat’ta gerçekleştirilen CHP Bolu İl Kongresi’nde ateşlendi. CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu ve CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, HDP il teşkilatına bir davetiye göndererek kongreye iştirak etmelerini istedi. İddiaya göre Belediye Başkanı Tanju Özcan’a da bu konuda bilgi verildi. HDP Bolu İl Başkanı İbrahim Yolci ve HDP Bolu Merkez İlçe Başkanı Ercan Biçer davete icabet ederek kongreye katıldı. Salonda bir süre kalıp izlenimlerde bulunan HDP heyeti, kongrenin bitmesini beklemeden ayrıldı.

TEPKİ GELİNCE ÇARK ETTİLER

HDP’lilerin kongreye katılması Bolu’da tepkilere neden olunca CHP’li Tanju Özcan çark etti. Kongreden 1 gün sonra bazı basın mensuplarını makamına çağıran Özcan, HDP’lilerin kongreye davetsiz geldiğini, kendisinin o heyeti kovduğunu iddia etti. Özcan "Biz kendisini davet etmedik. Davet edilmeyen yere bir davulcu, bir zurnacı gider derler. 'Tüm halkımız davetlidir' ibaresinden il başkanının, kendine durum ve vazife çıkartıp oraya gelmesini de yadırgadım. İyi günümde de kötü günümde de ben HDP İl Başkanı’nı çevremde görmek istemiyorum" dedi.

İbrahim Yolcu (orta)

SAVCIYA ŞİKAYET ETTİ

Özcan’ın açıklamalarını derin üzüntü ile karşılayan HDP İl Başkanı İl Başkanı İbrahim Yolci, hem kovuldukları hem de kongreye davetsiz katıldıkları iddialarını yalanladı. Yolci, davetli gittiklerini, bir cenazeye katılmak için kendi iradeleriyle kongreden ayrıldıklarını ifade etti. Yolci bununla da yetinmeyerek olayı yargıya taşıdı. 27 Şubat’ta Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi veren Yolci, hem gerilim sürecini anlattı, hem de 31 Mart’ta CHP’ye verdikleri 4 bin oyu geri istedi.

KOVULMADIK KENDİMİZ AYRILDIK

27 Şubat’ta Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi veren Yolci, savcılık ifadesinde şunları kaydetti: "16 Şubat 2019 tarihinde CHP il kongresi düzenlendi. Söz konusu kongreye Bolu HDP il yönetimi olarak katılım sağlamamız amacıyla CHP tarafından tarafımıza davetiye gönderilmiştir. Söz konusu davetiyeye istinaden kongreye ben ve yanımda bulunan merkez ilçe başkanı Ercan Biçer katılım sağladık. Olay tarihinde tanıdığımız bir kişinin vefat etmesi nedeniyle cenazeye katılmak amacıyla il kongresinden hayırlı olsun dileklerimizi ilettikten sonra ayrıldık. Ancak sonrasında Bolu Belediye başkanı Tanju Özcan’ın 'Davet edilmeyen yere ya davulcu ya zurnacı gider' şeklinde sözler söyleyerek partisinin bizleri kongreye davet etmediğini, bizim kongreye davetsiz bir şekilde katıldığımızı beyan etmiş. Bu hususlar doğru değildir."

(Yeni ŞAfak)

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