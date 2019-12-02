Türk siyasetçi ırkçıların hedefinde

Yüksel, başkent Stockholm’de yaptığı açıklamada, partisinin adının İsveç kamuoyunda duyulmasının ardından özellikle aşırı sağcı basının hedefi haline geldiğini söyledi. Yüksel, “Müslüman ve Türk kimliğimden dolayı aşırı sağcı ve ırkçı görüşte olanlar, Türkiye karşıtları benden rahatsız oldu. Sosyal medyada birçok ırkçı görüşlü kişi tarafından yazılı ve sözlü hakarete uğradım” diye konuştu.