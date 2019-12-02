02 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 01:10:55
Türk siyasetçi ırkçıların hedefinde
İsveç'te 4 ay önce göçmenleri temsil etmek üzere, Farklı Renkler Partisi’ni kuran Türk kökenli siyasetçi Mikail Yüksel, aşırı sağcı ve ırkçıların taciz ve tehditlerine maruz kaldığını belirtti.
Yüksel, başkent Stockholm’de yaptığı açıklamada, partisinin adının İsveç kamuoyunda duyulmasının ardından özellikle aşırı sağcı basının hedefi haline geldiğini söyledi. Yüksel, “Müslüman ve Türk kimliğimden dolayı aşırı sağcı ve ırkçı görüşte olanlar, Türkiye karşıtları benden rahatsız oldu. Sosyal medyada birçok ırkçı görüşlü kişi tarafından yazılı ve sözlü hakarete uğradım” diye konuştu.
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