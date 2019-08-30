30 Ağustos 2019 Cuma 10:22:13 | Son Güncelleme: 30 Ağustos 2019 Cuma 10:43:07
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirdi
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.
Ülke genelindeki çeşitli birliklerden gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT) Hatay'ın Antakya ilçesine ulaştı.
Tırların üzerine yüklenmiş askeri araçlar güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru hareket etti.
Askeri araçların Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
AA
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