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04 Mart 2020 Çarşamba 23:19:00 | Son Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 23:42:17

SİHA'larımız dünya basınında: 'Türkiye 21. yüzyılın yeni savaş mantığını ortaya koydu'

Türk SİHA'lar çalışır haldeki Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini, imha etti. Türkiye'nin yerli İHA ve SİHA'larının İdlib'deki başarısı sadece Amerikan basını değil dünya basınında da geniş yer buldu.

Türkiye'nin yerli İHA ve SİHA'larının İdlib'deki başarısı sadece Amerikan basını değil dünyanın da gündeminde.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Amerikan dergisi Forbes, "Türkiye yüzyılın yeni savaş mantığını ortaya koydu" ifadeleriyle Bahar Kalkanı Harekatı'nı kaleme aldı.

-Türkiye alışıldık savaş stratejilerinin dışına çıktı.

-21. yüzyılın savaş anlayışına yeni bir bakış açısı getirdi.

-Elektronik harp gücünün önemini açıkça ortaya kondu.

-Türkiye dünyanın önde gelen insansız hava aracı üreticilerinden olduğunu ispatladı.

Bahar Kalkanı Harekatı'nda kullanılan milli İHA ve SİHA'ların başarısı Amerikan Forbes dergisine bu ifadelerle konu oldu.

TÜRKİYE'NİN YENİ SAVAŞ STRATEJİSİNDEN ÖVGÜYLE BAHSEDİLDİ

"Türk yapımı İHA'lar ve topçu atışları İdlib'de Esed rejimini yıkıma uğrattı" başlıklı yazıda Türkiye'nin yeni savaş stratejisinden övgüyle bahsedildi:

"Türkiye bu operasyonla insansız hava araçlarının hedefleri yıpratıcılığının konvansiyonel hava araçlarına göre daha düşük olduğu anlayışını kırdı."
Yazıda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Esed rejimine ait ağır silahlı çok sayıda askeri aracı imha etmesine dikkat çekildi, Türkiye'nin neredeyse hiç kayıp vermediği vurgulandı.

Rejime ait hava savunma sistemlerinin çok yetersiz kaldığına dair videolar da paylaşıldı.

FRANCE24: BU BAŞARI TÜRKİYE'NİN İHA EVRİMİNİN DORUK NOKTASI"

Türkiye'nin Esed rejimin İdlib'deki alçak saldırılarına karşı mücadelesiyle ilgili dikkat çekici bir yazı da Fransız yayın organı "France24" de yer aldı.

"Türkiye'nin insansız hava araçları Suriye'de önemli bir avantaj sağlıyor" başlıklı yazıda Türkiye'nin İdlib harekatındaki başarısı ön plandaydı. "Bu başarı Türkiye'nin İHA evriminin doruk noktasına geldiğini işaret ediyor" denildi.

AL JAZEERA: İLK KEZ GELENEKSEL SAVAŞ ALANINDA İHA'LAR FİLO HALİNDE UÇTU

Katar merkezli Al Jazeera'den de İHA'lara övgü geldi. "İdlib Savaşı: Türkiye'nin insansız hava araçları ve yeni bir savaş yolu" başlıklı yazı yer aldı.

"İlk kez geleneksel savaş alanında İHA'lar filo halinde uçtu" denildi.

"Türkiye'nin yerli üretim SİHA'ları, Suriye hava savunma sistemlerini hızla havaya uçurabildi" ifadeleri yazıda yer aldı. 

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