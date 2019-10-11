Türk savaş gemileri geri adım attırdı! Yavuz'un karşısına çıkmayacak...

Roma'da katıldığı bir etkinlikte konuşan ENI CEO'su Claudio Descalzi, "Enerji anlaşmazlığında bir taraf savaş gemileriyle geliyorsa, gidip kuyu kazıp sondaj yapamayız. Kuyular için savaş çıkarma niyetimiz yok" dedi.

İtalyan şirketin geri adım atmasının "olumlu bir gelişme" olduğunu söyleyen KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise, "Dış politikada caydırıcılık içeren kararlı duruş sonuç alınmasına yardımcı oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

BM: MASAYA OTURUN

Bu arada BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıslı Rumların başvurusu üzerine KKTC'nin sivil yerleşime açmayı planladığı ve 1974'ten beri kapalı olan Maraş kentinde 1984 ve 1992 yıllarında alınmış Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı adımlar atılmamasını istedi. Söz konusu kararlar, Maraş'ın 74 dönemindeki sakinleri dışında başkalarının yerleşimine açılmamasını öngörüyor. Konsey, Türk ve Rumlara, masaya oturmaları çağrısı yaptı.