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11 Ekim 2019 Cuma 09:03:21 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 09:08:16

Türk savaş gemileri geri adım attırdı! Yavuz'un karşısına çıkmayacak...

Doğu Akdeniz’in daha derin sularında arama yapacak olan Yavuz sondaj gemisinin kazı yaptığı, bir bölümü Türkiye’nin kıta sahanlığı içinde kalan parseli Kıbrıs Rum yönetiminden kiralayan İtalyan enerji şirketi ENI geri adım attı ve "Karşımızda savaş gemisi varsa, Kıbrıs açıklarında sondaj yapmayız açıklaması yaptı.

Roma'da katıldığı bir etkinlikte konuşan ENI CEO'su Claudio Descalzi, "Enerji anlaşmazlığında bir taraf savaş gemileriyle geliyorsa, gidip kuyu kazıp sondaj yapamayız. Kuyular için savaş çıkarma niyetimiz yok" dedi.

İtalyan şirketin geri adım atmasının "olumlu bir gelişme" olduğunu söyleyen KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise, "Dış politikada caydırıcılık içeren kararlı duruş sonuç alınmasına yardımcı oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

BM: MASAYA OTURUN

Bu arada BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıslı Rumların başvurusu üzerine KKTC'nin sivil yerleşime açmayı planladığı ve 1974'ten beri kapalı olan Maraş kentinde 1984 ve 1992 yıllarında alınmış Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı adımlar atılmamasını istedi. Söz konusu kararlar, Maraş'ın 74 dönemindeki sakinleri dışında başkalarının yerleşimine açılmamasını öngörüyor. Konsey, Türk ve Rumlara, masaya oturmaları çağrısı yaptı.

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