07 Mart 2020 Cumartesi 13:30:50 | Son Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 13:48:38
Türk Sahil Güvenlik botu, Yunan botunu kovaladı
Güvenlik güçlerimiz göçmenlere saldıran Yunanistan'ın hakkından gelmeye devam ediyor. Türk Sahil Güvenlik botu, sığınmacıların bulunduğu botu Türk kara sularına geri itmeye çalışan Yunan botunu kovaladı.
Sahil güvenlik ekipleri, sığınmacıların olduğu botun Bademli açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiğini tespit etti.
Harekete geçen Türk Sahil Güvenlik botu, Yunan botunu Türk kara sularından çıkardı.
Kovalama anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.
AA
- Türk Sahil Güvenlik botu, Yunan botunu kovaladı
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