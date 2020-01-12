Türk mühendislerin ürettiği radara yakalanmayan yeni SAT botu DZKK'ya teslim edildi
Türk mühendislerin ürettiği radara yakalanmayan yeni SAT botu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Dünyanın en hızlısı olan bu SAT botunun ikincisinin ise bu yıl teslim edileceği açıklandı.
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "SAT timlerimizin operasyon bölgesine intikalinin sağlanması ve SAT timinin emniyetinin ateş desteği sağlanarak tesis edilmesi için Yonca-Onuk Tersanesi tarafından geliştirilen, yeni SAT botumuzun ilki 2019'un son günlerinde DZKK'ya teslim edildi. İkincisi bu yıl teslim edilecek" denildi.
TÜRK MÜHENDİSLER ÜRETTİ
DHA'daki habere göre Türk mühendisleri tarafından üretilen dünyanın en hızlı ve radara yakalanmayan Su Altı Taaruz (SAT) Timi botunun, Bitez açıkları ile Kardak kayalıkları arasındaki bölgede, göçmen kaçakçılığı ve Yunan Sahil Güvenlik botlarının Türk sularını ihlalini önlemede, ani müdahale görevi verildiği öğrenildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- İşte Marmaray'da tekme ve yumruklarla bindiği asansöre zarar vermeye çalışan maganda
- İçişleri Bakanı Soylu: PKK'nın dağlarda 500 adamı ya var ya yok!
- PKK'nın 2019 yılında üstlendiği yangınlar 'yalan' çıktı!
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü
- Kılıçdaroğlu İstanbul, İzmir ve Ankara’da tek adayla seçime gidecek