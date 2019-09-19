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19 Eylül 2019 Perşembe 13:16:37 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 13:20:18

Türk Konseyi Macaristan ofisi açıldı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin (Türk Keneşi-Türk Konseyi) tanıtım ofisi, hizmete açıldı. Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkçe konuşan halklar ve bizim için gurur verici bir gün çünkü bu ofisin açılmasıyla Türk Konseyi’nin önemi daha da artıyor. Bu aile büyüyor, özelikle gümrük, ticaret, altyapı alanlarında Türk Konseyi'nin rolü çok önemlidir" dedi

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin (Türk Keneşi-Türk Konseyi) tanıtım ofisi, hizmete açıldı.

 Açılış programına, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Muhtar Tleuberdi ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev katıldı.      

Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Budapeşte’de Türk Konseyi’nin ofisinin açılış gününde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başta Macar hükümeti ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'ya Türk Konseyi’nin Budapeşte’de ofisine yer verdiği için teşekkür etti.      

Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev'e de çalışmalarından ötürü teşekkür eden Çavuşoğlu, "Türkçe konuşan halklar ve bizim için gurur verici bir gün çünkü bu ofisin açılmasıyla Türk Konseyi’nin önemi daha da artıyor. Bu aile büyüyor, özelikle gümrük, ticaret, altyapı alanlarında Türk Konseyi'nin rolü çok önemlidir." dedi.      

Çavuşoğlu, Türkiye ve Macaristan arasındaki ilişkilerin fevkalade iyi bir durumda olduğunu belirterek, "Bildiğiniz gibi ortak tarihi ve kültürel miraslarımız bulunmakta. Türk-Macar ilişkisi tarihten bu yana süre gelmiş, neredeyse bin seneden fazla bir geçmişimiz bulunuyor. Ortak geleneklerimiz, kökenlerimiz, sadece dil üzerinde değil başka alanlarda da örneğin yemek kültürü ve folklar alanlarında bulunmakta." şeklinde  konuştu.      

Macaristan'ın eski gelenekleri yaşatma konusunda önemli rol üstlendiğine değinen Çavuşoğlu, örneğin at üstünden atılan ok ve ok kullanımı gibi geleneksel etkinliklerin Türk dünyasında da çok önemli olduğunu vurguladı.      

Çavuşoğlu, Türkiye’de düzenlenen göçebe oyunları için Macaristan’dan çok kalabalık bir heyet misafir ettiklerini hatırlatarak, "Özellikle bu ofisin Budapeşte’de açılması Macaristan ile aynı değerleri paylaştığımızın bir göstergesi anlamını taşıyor. Türk Konseyi,  yalnız Türki ülkeler arasındaki ilişkileri değil, Macaristan ile olan ilişkileri de güçlendirecektir. Ayrıca Türk Konseyi, Avrupa’daki diğer organizasyonlar ile de daha iyi iş birliği kurabilecek ve iş dünyasını da olumlu etkileyeceği inancındayım.'' diye konuştu.      

Türk Konseyi'nin önemine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Türk Konseyi ofisinin, Türk dünyası ile Avrupa halkları ve kurumları arasındaki ilişkileri de pekiştireceğine, iki coğrafyada faaliyet gösteren iş insanları arasındaki etkileşimi artıracağına inanıyorum." dedi.      
      
Çavuşoğlu ayrıca açılan bu ofisin Avrupa ile Türk dünyası arasındaki ilişkilere olumlu katkı yapacağını belirtti.      

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ise açılış programına katılmaktan büyük onur duyduğunu ve Macaristan'ın Türk Konseyi ile olan ilişkilerini güçlendirmek için attığı adımlardan dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.      

 Macaristan'ın Türk Konseyi'nde gözlemci statüsünde bulunduğuna değinen Mammadyarov, Macaristan'da Türk Konseyi'nin ofisinin açılmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.      

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da ülkesinin her zaman Doğu ve Batı'nın iş birliği yapması için çalıştığını ve Türk Konseyi'nin Budapeşte'de ofis açması kararının da bunu ispatladığını söyledi.      

Szijjarto, Macaristan'ın tarihi, kültürel ve dini mirasından gurur duyduğunu söyledi.      

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov de Avrupa'da Türk Konseyi ofisinin açılışından dolayı Macaristan Başbakanı ve Dışişleri Bakanına müteşekkir olduğunu ifade etti.      

Aydarbekov, Budapeşte ofisinin Türk Konseyi ve Macaristan arasındaki ilişkileri güçlendirmek için faydalı olacağına inandığını belirtti.      

Kazakistan Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Muhtar Tleuberdi ise Macaristan'ın Türk Konseyi'ne geçen yıl gözlemci üye olduğunu, bugün ise Avrupa'da Türk Konseyi'nin ofisinin açıldığını dile getirerek, "Macaristan kardeş bir ülke. Macarlar kendilerini Atilla'nın torunları olarak görüyorlar. Türk-Hun tarihleriyle de büyük gurur duyuyorlar." dedi.      

Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev de yaptığı konuşmada, Türk Keneşi'nin kuruluşunun 10'uncu yıl dönümünün kutlandığını ve bundan büyük onur duyduklarını söyledi.      

 Budapeşte'de açılan ofis ile Türk Keneşi'nin daha da büyüyüp, güçlendiğini ve bugünün tarihi bir an olduğunu belirten Amreyev, ''Bu ofisin açılışına öncülük eden Macaristan Başbakanı Sayın Viktor Orban'a ve yoğun çalışmaları ve desteklerinden dolayı Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'ya teşekkür etmek istiyorum.'' dedi.      

Amreyev, Budapeşte ofisinin Türk Keneşi üyeleri ve Macaristan arasındaki ilişkileri kuvvetlendireceğini ve özellikle Avrupa'da ortak çalışmaların söz konusu olacağını ifade etti.      

Törenden önce Türk Konseyi Budapeşte tanıtım ofisinin kuruluşuna dair mutabakat zaptı imzalandı.      

(AA)

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