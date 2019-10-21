21 Ekim 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Ekim 2019 Pazartesi 00:42:57
Türk Kızılayı sahada
Tel Abyad kentine, birkaç gün önce ilk insani yardım malzemelerini ulaştıran Türk Kızılayı'nca ikinci kez insani yardım malzemesi dağıtıldı.
2 bin kişiye gıda ve hijyen malzemesi, ekmek ve battaniye dağıtıldı. Tel Abyad ve Resulayn şehirlerinde, toplam 3 yardım operasyonunda, yaklaşık 10 bin kişinin gıda ve hijyen malzemesiyle diğer ihtiyaçları karşılandı.
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