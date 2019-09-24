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24 Eylül 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 22:31:22

Türk jetleri Suriye'de

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait iki Türk savaş uçağı, Suriye hava sahasında uçuş icra etti. PKK'yı bölgeden söküp atacak olan Fırat’ın doğusuna düzenlenecek olası operasyon öncesi, TSK sevkıyatlarına hız verdi.   

Türkiye’nin terörle mücadelesi, yurtiçinde ve sınır ötesinde aralıksız devam ediyor. PKK, FETÖ ve DEAŞ’a nefes aldırmayan güvenlik güçlerinin attığı adımlar, hem örgütleri hem de arkasındaki güçleri köşeye sıkıştırdı. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ABD’ye çok net mesajlar vermiş, “2 hafta içinde güvenli bölge konusunda bir sonuç çıkmazsa kendi harekat planlarımızı devreye sokacağız” ifadelerini kullanmıştı. 

SIFIR NOKTASINA TAKVİYE 

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna düzenleyeceği olası operasyon öncesi; Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı, ABD öncülüğündeki koalisyonun Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait iki F-16’yla 10.00-12.00 saatleri arasında, Suriye hava sahasında uçuş icra etti. ABD’nin bu adımının, Suriye’de oluşturulacak güvenli bölge sürecini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Türkiye ve ABD’nin sıfır noktasında askeri hareketliği ise aralıksız devam ediyor. TSK’nın Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkıyatı sürüyor. Takviye amaçlı gönderilen sevkıyat Hatay'a ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri alınarak taşınan 20’nin üzerindeki ZPT askeri araçların ve komandoların, Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır birliklerine sevk edileceği öğrenildi. 

ABD HELİKOPTERLERİ UÇTU 

Dün Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Müşterek Harekat Merkezi'nde de hava hareketliliği yaşandı. Sınır hattından, Şanlıurfa Akçakale'ye gelen ABD unsurlarına ait 2 helikopter, merkeze indi. Yaklaşık yarım saat merkezde askeri malzeme yüklenen helikopterler, daha sonra Suriye sınırında bir süre uçuş yaptı. Bölgede TSK unsurlarının da önlem ve hazırlıklarını sürdürdüğü görüldü. TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, daha önce 6 kez ortak helikopter uçuşu, bir kez de kara devriyesi gerçekleştirdi. 

MEHMETÇİK’TEN PKK’YA ÇİFTE DARBE

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında emniyet ve jandarma ortaklaşa hava destekli operasyon gerçekleştirdi. 9 PKK’lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine Pençe Harekâtı’yla koordineli düzenlenen hava harekâtında, 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyinde TSK’nın ikmal konvoyunun geçişi esnasında ise PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlama sonucu 2 asker şehit düştü. 

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