11 Mart 2020 Çarşamba 09:03:36 | Son Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 09:12:19
Hakurk'ta 4 terörist daha etkisiz hale getirildi
MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."
MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."
(İHA)
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