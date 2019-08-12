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12 Ağustos 2019 Pazartesi 14:01:28 | Son Güncelleme: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 14:02:58

Türk İş Toplu İş Sözleşmesi 2019 son dakika gelişmesi: Toplu iş sözleşmesi için önemli görüşme bugün gerçekleşecek!

Türk İş Toplu İş Sözleşmesi 2019 son dakika gelişmesi yaşandı. Toplu sözleşme için önemli görüşme bugün gerçekleşecek. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Atalay, kamu işçisinin TİS görüşmeleri için saat 16.00'da bir araya gelecek. 19 Haziran'da görüşmelerin başladığı toplu iş sözleşmeleri için en düşük ücret talebi 3 bin 500 lira olmuştu. Tüm işçilere seyyanen brüt 300 lira zam yapılması isteniyordu. İlk altı ayda yüzde 15 oranında zam yapılması da talepler arasında yer alıyordu.

Kamu işçilerine ne kadar zam yapılacağı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesi ile kamu işçisini kapsayan 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesinin müzakereleri devam ediliyor. Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ve 2 milyon memur emeklisi ile 200 bin kamu işçisi, mali ve sosyal haklarının belirleneceği sözleşmenin sonuçlarını bekliyor. 

Kamu görevlileri sendikaları, 2010'daki Anayasa referandumu ile elde edilen toplu sözleşme hakkının gereği olarak, 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan 5. Dönem Toplu Sözleşme için 1 Ağustos'ta hükümetle masaya oturdu. Hükümet kamu işçilerine yeni zam teklifini en son 10 Ağustos'ta yaptı. 2019 ilk 6 ayı için seyyanen zam üstüne yüzde 7 artış önerdi. 2019 ikinci 6 ay zam teklifi yüzde 6 oldu. 2020 zam teklifi ise ocak ve temmuz aylarında yüzde 3 oranında artış şeklinde oldu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, 'Bakan Selçuk, birinci ay yüzde 7 ikinci 6 ayda yüzde 4, diğer yıllarda 3+3 ve enflasyon farkı teklif etti' dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SON DAKİKA GELİŞMESİ

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Atalay, kamu işçisinin TİS görüşmeleri için saat 16.00'da bir araya gelecek. Görüşmenin detayları haberimizde yer alacak.

TÜRK-İŞ 2019 DÖNEMİ KAMU KESİMİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

200 bin kamu işçisinin 2019-2020 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirleniyor. 19 Haziran'da görüşmelerin başladığı toplu iş sözleşmeleri için en düşük ücret talebi 3 bin 500 lira oldu. Tüm işçilere seyyanen brüt 300 lira zam yapılması isteniyor. İlk altı ayda yüzde 15 oranında zam yapılması da talepler arasında yer alıyor.

MEMUR-SEN 5. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMESİ

3 milyon 200 bin memur ile 2 milyon memur emeklisinin 2020-2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını içeren 5. dönem toplu sözleşmesinde görüşmeler devam ediyor. Bu kapsamda 2. toplantı bugün yapıldı. 3. toplantı 15 Ağustos'ta, 4. toplantı ise 16 Ağustos'ta yapılacak. Hükümet bu tarihte zam teklifini sunacak. 20 Ağustos'ta ise pazarlık süreci sona erecek. Taraflar bu tarihe kadar anlaşamazsa Hakem Kuruluna başvurulacak. Kurul, 5 gün içerisinde kararını verecek.

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