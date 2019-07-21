Türk F-16'ları ilk kez uçtu! Lefkoşa'da şafak nöbeti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nın Ada'daki ilk noktası olarak ayak bastığı Yavuz Çıkarma Plajı'nda on bini aşkın katılımcı, ellerinde meşalelerle şafak nöbeti tuttu.

KIBRIS GAZİLERİ DE KATILDI



Barış Harekatı'nda Ada'ya helikopterlerle ilk inen Bolu Komando Tugayı Birinci Taburu’ndan 17 gazi, komutanları emekli Komando Tuğgeneral Cemal Eruç'la birlikte şafak nöbetine katıldı. Şafak nöbetine Başbakan Ersin Tatar'ın yanı sıra 20 Temmuz kutlamalarında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni temsil eden Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı.



F-16'LAR HALKI SELAMLADI



Etkinlikte, geleneksel meşale yürüyüşü yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savaş uçaklarından dört F-16, Ada'da ilk kez gece uçuşu yaparak Şafak nöbetçilerini selamladı. Şafak nöbeti, dualar ve sabah ezanıyla sona erdi.