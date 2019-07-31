Türk diplomatı şehit eden Ermeni teröristin erken şartlı tahliye duruşmasını Türkiye engelledi

Başkonsolos Arıkan'ı şehit eden "Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları" (JCAG) adlı terör örgütü militanlarından Hampig Sasunyan'ın şartlı tahliye talebi bir kez daha Türkiye'nin girişimleriyle sonuçsuz kaldı.



Saldırıdan sonra yakalanan ve afsız ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Sasunyan, California'da bulunan San Quentin eyalet hapishanesinde cezasını çekiyor. Sasunyan'ın California eyaletinin bu tür suçlara yönelik şartlı tahliye politikası çerçevesinde hapis cezasının 25'inci yılını doldurduğu Ekim 2007’den itibaren şartlı salıverilme hakkından yararlanma imkanı bulunuyor.



Dışişleri Bakanlığının girişimleri sonucunda 2006, 2010, 2013, 2015 yıllarında Ermeni teröristin şartlı tahliye taleplerinin reddedilmesi sağlanmıştı. Sasunyan’ın şartlı tahliye talebi, 14 Aralık 2016'da yapılan beşinci şartlı tahliye duruşmasında Türkiye'nin girişimlerine rağmen kabul edilmişti. Bunun üzerine, temyiz imkanı bulunan geçici şartlı tahliye kararının ardından Dışişleri Bakanlığının girişimleri sonucunda California Valisi Edmund G. Brown Jr, 12 Mayıs 2017'de Sasunyan’ın şartlı salıverilmesi kararını iptal etmişti.

Sasunyan'ın 29 Haziran 2018'de görülen altıncı şartlı tahliye duruşması öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün Amerikalı mevkidaşlarına gönderdikleri mektuplar başta olmak üzere yapılan girişimlerin sonucunda Şartlı Tahliye Kurulu, Ermeni teröristin toplum için makul olmayan düzeyde tehlike oluşturmaya devam ettiği gerekçesiyle şartlı tahliye talebinin reddine karar vermişti.



Edinilen bilgiye göre, son olarak California Şartlı Tahliye Kurulu 30 Mayıs'ta Türk makamlarına mektup göndererek Sasunyan’ın normal koşullar altında Haziran 2021'de gerçekleşmesi beklenen bir sonraki şartlı tahliye duruşmasının daha erken bir tarihe alınması için talepte bulunduğunu bildirdi. Kurul, yapacağı idari inceleme öncesinde teröristin talebine karşı Türkiye'nin görüşlerinin iletilmesini istedi.

(AA)