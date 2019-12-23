Türk denizciler serbest
Darbeci Hafter’e bağlı güçlerce limana çekilen gemi, mürettebatın pasaportlarının iade edilmesinin ardından Libya’dan ayrıldı.
Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler, Karayip ülkesi Grenada bandıralı bir geminin denetim ve yükünün kontrolü için Ras El Hilal Limanı'na çekildiğini açıklamış, geminin durdurulmasına ve 3 Türk vatandaşı personelin pasaportlarının kontrol edilmesine ilişkin görüntüleri paylaşmıştı. Dün, gemi mürettebatının pasaportları iade edildi. Geminin Mısır'ın İskenderiye limanına gitmek üzere sefere çıktığı belirtildi. Personel ve gemiyle ilgili olumsuz bir durum olmadığı kaydedildi.
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