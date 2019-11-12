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12 Kasım 2019 Salı 15:12:56 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 15:15:33

Türk büyükelçinin UNESCO 40. Genel Konferans Başkanlığı onaylandı

Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer'in 40. UNESCO Genel Konferansı Başkanlığı onaylandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bugün başlayan UNESCO 40. Genel Konferansı'nda Büyükelçi Cengizer'in konferans başkanlığı kabul edildi. Cengizer, 2 yıl boyunca söz konusu başkanlığı yürütecek.      

 Büyükelçi Cengizer, burada yaptığı konuşmada 40. Genel Konferansı Başkanı olarak seçilmesinin kendisini onurlandırdığını söyledi.       

Büyük sorumluluk üstlendiğinin bilincinde olduğunu belirten Cengizer, UNESCO'nun yaşadığı mali sorunlara rağmen iyi çalışmalar yaptığına dikkati çekti.      

İklim değişikliği konusunda çalışmaların yapılması gerektiğini ifade eden Cengizer, yüksek öğrenim alanında yapılacak çalışmaların da önemine değindi.      

Cengizer, UNESCO'nun insanları tehdit eden unsurlara karşı mücadele etmesi gerektiğini belirterek, kurumun çalışmalarında Afrika'ya öncelik vermeye devam etmesi gerektiğini söyledi.      

Uluslararası kuruluşların ve UNESCO'nun dünyada yaşanan sorunlara çözüm bulması gerektiğini anımsatan Cengizer, kurumda üye ülkelerin çıkarlarının gözetilmesi gerektiğinin altını çizdi.      

Bu arada, UNESCO Genel Konferansı Başkanlığına 53 yıl sonra bir Türk büyükelçi seçildi. 40. Genel Konferans Başkanlığı için geçen ay UNESCO Yürütme Kurulunda yapılan oylamayı İspanyol rakibi karşısında Büyükelçi Cengizer kazanmıştı.      

 - Türkiye 2017'de kurula girmişti      

UNESCO'nun Kasım 2017'de düzenlenen 39. Genel Konferansı'nda yapılan seçimde Türkiye, UNESCO'ya üye 134 ülke oyuyla seçilerek 2017-2021 yıllarında Yürütme Kurulunda yer almaya hak kazanmıştı.      

Yürütme Kurulu, 58 üye ülkeden oluşuyor. 4 yıllığına seçilen ve yılda iki kez toplanan kurulda UNESCO'ya ilişkin karar alma süreçlerine dair görüşmeler yapılıyor.      

UNESCO Genel Konferansı'nda ise kurumun genel politikası ve gelecek 2 yılın bütçesi ve programı belirleniyor.      

(AA)

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