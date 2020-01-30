30 Ocak 2020 Perşembe 17:07:43 | Son Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 17:19:04
Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekile soruşturma
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassol, "Genel Kurul'da Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı." dedi
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