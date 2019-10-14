14 Ekim 2019 Pazartesi 09:11:17 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 09:47:40
Türk askerinden SMO'ya atış talimi: Vurdun mu?
Fırat'ın doğusunda terör yuvalarını bir bir patlatan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Suriye Ordusu, Barış Pınarı Harekatı'na hız kesmeden devam ediyor.
Fırat'ın doğusunda terör yuvalarını bir bir patlatan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Suriye Ordusu, Barış Pınarı Harekatı'na hız kesmeden devam ediyor.
Türk askeri Suriye Milli Ordusu mensuplarına atış talimi yaptırdı.
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