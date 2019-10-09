Türk askeri Suriye'ye giriş yaptı mı? Türk yetkili açıkladı: Bloklar kaldırıldı
Reuters haber ajansı da, Türk yetkililere dayandırdığı haberinde henüz operasyonun başlamadığını dünyaya duyurdu. Ajansa göre, Türk askeri ağır makinelerle sınırdaki beton blokları kaldırıyor.
Reuters'a konuşan bir Türk yetkili, harekatın başlamadığını, sınırdaki beton blokların kaldırıldığını söyledi.
Bu arada Suriye'de muhalif savaşçılardan meydana gelen Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları dün gece geldikleri Akçakale'deki sınırda gözlem yaptı.
Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatta TSK'ye destek vermek için dün gece Şanlıurfa'ya gelen SMO güçleri, bugün TSK unsurlarıyla Suriye sınırının sıfır noktasından Tel Abyad'ı gözlemledi.
Bazı noktalarda duran ve görüş alışverişinde bulunan askeri unsurlar, daha sonra sınırda bulunan TSK'ye ait birliğe katıldı.
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