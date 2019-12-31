Türk Askeri Libya'da neden önemli? Başkan Erdoğan 'icabet edeceğiz' demişti...

TSK'nın Libya'da asker bulundurmasını sağlayacak Cumhurbaşkanlığı tezkeresi meclis başkanlığına sunuldu. Uluslararası ilişkiler uzmanı Köse; Libya'da darbe sonrasında iç savaşa dönüştürülmeye çalışılan süreci tekrar müzakereyle neticelendirme konusunda Türkiye'nin tavrının ortada olduğunu belirtti.

Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den dışlama projelerinin var olduğunu söyleyen Köse; "Bu denklemin en önemli ayaklarında Mısır ve Libya'yı görüyoruz." dedi.

Libya ile yapılan anlaşmanın Türkiye'nin uzun vadede çıkarlarını koruyacağını belirten Köse, Amerika'nın tavrıyla ilgili olarak;

"Amerika'nın genel yaklaşımı Ortadoğu'da ki çatışmalardan sıyrılmak ve askeri olarak müdahil olmamaktır. Amerika yönetiminin Hafter yönetimiyle birlikte olduğunu ve destek verdiğini biliyoruz." diye belirtti.

"TÜRKİYE'NİN HEDEFİ MEŞRU HÜKÜMETİ MASAYA DAHA GÜÇLÜ TAŞIMAK"

Köse Türkiye'nin öncelikli hedefleri arasında ise; hava saldırılarını önlemek ve meşru hükümeti Berlin'deki müzakere masasına daha güçlü taşımak olduğuna değindi.

ABD'nin ve Avrupa'nın barış doğrultusunda denkleme dahil olmalarının dengeleri koruyacağına değinen Köse; "Türkiye'nin Rusya ile anlaşmasının da Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan denklemini bozmaması açısından önemli." dedi.

ABD'NİN LİBYA TAVRI NASIL OLACAK?

Libya'nın Türkiye'den asker talep etmesi üzerine tezkerenin mecliste olağanüstü görüşüleceği biliniyor. Amerikan basınının bu konuya ilişkin yakın temasını ve Amerika'nın tavrını, Türk Miras Vakfı Başkanı Ali Çınar A Haber'e değerlendirdi.

WASHINGTON POST TRUMP'A TEPKİLİ

Amerikan basınının Türkiye'yi yakından takip ettiğini belirten Ali Çınar; Washington Post'un Libya konusunda Trump'ı eleştirdiğine dikkat çekti.

Trump'ın Libya konusunda dengeli davranmadığına değinen Çınar, ABD'nin hangi tarafta durduğunun net olmadığını da sözlerine ekledi.

Çınar, Trump'ın Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte hareket ettiğine değinirken, Trump ve Sisi görüşmesine de dikkat çekti.

Bu görüşmede yabancı aktörlere koz verilmemesini ve acil olarak bir şeyler yapılması konusunda Mısır ve Amerika'nın ortak kararlar aldığına değindi.

"ERDOĞAN VE PUTİN GÖRÜŞMESİ KRİTİK"

Türk Miras Vakfı Başkanı Ali Çınar; Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan Başkan Erdoğan ve Putin görüşmesinin oldukça kritik olduğunu belirtti.

Gözlerin Erdoğan ve Putin görüşmesinde olduğunu söyleyen Çınar; "Bu görüşme sonrasında ileriye yönelik açıklamalarda bulunulacaktır." dedi.

Sabah