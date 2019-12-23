Türk Arap Medya Derneği’nden flaş açıklama: Düzmece karar bizim için yeterli değil

  • Bist 100
    111830
  • Dolar
    5,9495
  • Euro
    6,5980
  • Altın
    283,7590
İstanbul
3 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Igor Tudor Hajduk Split takımı ile anlaştı Igor Tudor Hajduk Split takımı ile anlaştı
Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: Trump Kuzey Kore'nin nükleer programını durdurmada ciddi değil Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: Trump Kuzey Kore'nin nükleer programını durdurmada ciddi değil
Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı için geçmiş olsun mesajı Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı için geçmiş olsun mesajı
Jardim gönderilecekler listesine Onyekuru'yu da ekledi Jardim gönderilecekler listesine Onyekuru'yu da ekledi
Dışişleri Bakanlığı: Cemal Kaşıkçı cinayeti kararı beklentilerimizi karşılamaktan uzaktır Dışişleri Bakanlığı: Cemal Kaşıkçı cinayeti kararı beklentilerimizi karşılamaktan uzaktır
Kerkük'teki petrol kuyularının güvenliğini ABD askerleri sağlayacak Kerkük'teki petrol kuyularının güvenliğini ABD askerleri sağlayacak
Olay adam Gökhan Çıra'ya 5 maç men cezası Olay adam Gökhan Çıra'ya 5 maç men cezası
Beşiktaş denizlik lisesinin iskelesinde balık ağına sarılı ceset bulundu Beşiktaş denizlik lisesinin iskelesinde balık ağına sarılı ceset bulundu
Beşiktaş Denizlik lisesinin iskelesinde balık ağına sarılı ceset bulundu Beşiktaş Denizlik lisesinin iskelesinde balık ağına sarılı ceset bulundu
FETÖ/PDY'nin kadın yapılanmasında hakim- savcı evlerinden sorumlu genel müdüre 10 yıl hapis FETÖ/PDY'nin kadın yapılanmasında hakim- savcı evlerinden sorumlu genel müdüre 10 yıl hapis
Gerçek ailesini arayan Dilek'e bir haftada 4 baba adayı Gerçek ailesini arayan Dilek'e bir haftada 4 baba adayı
İdliblilerin Esed rejimi ve Rusya'nın bombardımanlarından kaçışı sürüyor İdliblilerin Esed rejimi ve Rusya'nın bombardımanlarından kaçışı sürüyor
Gaziantep'te 2 çocuğunu alevlerin arasından kurtaran anne 5 aylık bebeğini kurtaramadı Gaziantep'te 2 çocuğunu alevlerin arasından kurtaran anne 5 aylık bebeğini kurtaramadı
Tuvalete gizli kamera yerleştiren doktor, emeklilik için dilekçe verdi Tuvalete gizli kamera yerleştiren doktor, emeklilik için dilekçe verdi
Hollanda'dan Rusya'ya casusluk suçlaması Hollanda'dan Rusya'ya casusluk suçlaması
Çin ile ABD arasında uzay savaşı başladı Çin ile ABD arasında uzay savaşı başladı
Google CEO'sunun maaşı açıklandı Google CEO'sunun maaşı açıklandı
Rusya ABD’nin 'Kuzey Akım 2 ve TürkAkım' yaptırımlarına cevap verecek Rusya ABD’nin 'Kuzey Akım 2 ve TürkAkım' yaptırımlarına cevap verecek
Masterchef final ne zaman? Masterchef Türkiye final hangi gün? Masterchef final ne zaman? Masterchef Türkiye final hangi gün?
Almanya'nın ilk camilerinden Eyüp Sultan Camisi'nin 40. yılı kutlandı Almanya'nın ilk camilerinden Eyüp Sultan Camisi'nin 40. yılı kutlandı
NATO'dan Rusya'ya mesaj: Gerekli şartlar oluşursa görüşebiliriz NATO'dan Rusya'ya mesaj: Gerekli şartlar oluşursa görüşebiliriz
Borsa İstanbul yılın rekorunu kırdı Borsa İstanbul yılın rekorunu kırdı
Tuzla’da gemide yangın çıktı! Kontrol altında Tuzla’da gemide yangın çıktı! Kontrol altında
Fatih Terim istedi yıldız futbolcu reddetti Fatih Terim istedi yıldız futbolcu reddetti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Aralık 2019 Pazartesi 14:44:15 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 15:05:24

Türk Arap Medya Derneği’nden flaş açıklama: Düzmece karar bizim için yeterli değil

İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cinayetiyle ilgili yargılanan kişilerden 5’ine idam cezası, 3 kişiye de toplamda 24 yıl hapis cezası verildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Arap Medya Derneği, "BM raporları ve basına yansıyan yönlerinden bilindiği üzere Kaşıkçı cinayeti, Suudi resmi mensubu üst düzey profesyonellerden müteşekkil bir ekipçe organize edilip gerçekleştirilmiş bir eylemdir." ifadelerini kullandı.

TM Dijital Haber Merkezi

Suudi Arabistan Başsavcılığı, Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişi hakkında idam kararı verildiğini açıkladı. Cinayetle ilgili olarak 3 sanığa ise 24 yıl hapis cezası verildi. Cinayete ev sahipliği yapan Başkonsolos Uteybi, cinayeti yönettiği iddia edilen Kahtani ve infaz timinin başındaki Asiri'ye ceza verilmedi.

İşte Türk Arap Medya Derneği’nin Cemal Kaşıkçı açıklaması:

“Yakın dostumuz ve Türk Arap Medya Derneği üyesi Cemal Kaşıkçı’nın haince öldürülmesinin üzerinden geçen 15 ay sonunda bugün Suudi Mahkemelerinden çıkan 5 kişi için idam, 3 kişi için hapis kararları olay hakkındaki gerçekleri arayışımızı sona erdirmeyecektir.

BM raporları ve basına yansıyan yönlerinden bilindiği üzere Kaşıkçı cinayeti, Suudi resmi mensubu üst düzey profesyonellerden müteşekkil bir ekipçe organize edilip gerçekleştirilmiş bir eylemdir. Cinayetin ardından konsolosluk binasına girip delilleri karartan diğer görevlileri de katacak olduğunuzda sayısız Suudi Devlet görevlisinin bu operasyona dâhil olduğunu görürsünüz.

Böylesi bir operasyonun bu kadar kalabalık bir ekip tarafından dünyanın gözleri önünde gerçekleştirilmiş olmasına rağmen bugün çıkan kararların olayı aydınlatmak ve kamuoyu vicdanını rahatlatmak yerine, tam tersi, bu elim olayı kapatmaya yönelik olduğu aşikardır.

Bu sebeplerden ötürü bugün verilen bu düzmece kararların bizim için yeterli olmadığını ifade ediyor ve sürekli sorduğumuz o soruyu bir kere daha yineliyoruz.

Cemal Kaşıkçı’nın cesedi nerede?

Madem ki en az 8 suçluyu tespit ettiniz, en azından bu kadar suçludan Cemal’in na’şının nerede olduğunu da öğrenmiş olmalısınız.

Cemal Kaşıkçı’nın cesedi nerede?

Yerli işbirlikçilere teslim edildiği iddiasının içindeki o işbirlikçilerin isimlerini bu kadar suçludan öğrenmiş olmalısınız.

Cemal Kaşıkçı’nın cesedi nerede?

Cemal için gerçekten adalet istiyorsanız bu soruları cevaplandırmalı ve olayın bütün faillerini adalet önüne getirmelisiniz.”

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ