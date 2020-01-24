Türk-Alman Üniversitesi nerede? Türk-Alman Üniversitesi yeni binaları nerede? soruları gündemin en çok araştırılan soruların arasında yer aldı. Türk-Alman Üniversitesi'nin yeni binalarının açılışı bugün gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türk Alman Üniversitesi'nin yeni binalarının açılışını yapıyor.

Türk-Alman Üniversitesi açılış törenini izleyen vatandaşlar üniversitenin nerede olduğunu, yeni binaların nerede yer aldığını öğrenmek istiyor. Türk-Alman Üniversitesi yeni binaları nerede? yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NEREDE?

ürk-Alman Üniversitesi yeni binaları, Beykoz'da yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel Beykoz'daki Türk Alman Üniversitesi'nin yeni binalarının açılışını gerçekleştiriyor.

Törende bir konuşma yapan Merkel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

''Türk-Alman bilim ilişkileri Türk-Alman Üniversitesi ile başlamamıştır uzun geçmişe dayanmaktadır. Bu geçmiş aynı zamanda Türkiye'nin cömert teşvikleri ile başlamıştır. Türkiye bugün de milyonlarca Suriyeli mülteciye sığınma imkanı sağlıyor. Bu çabalar bizim teşekkürümüzü ve takdirimizi hak ediyor. Bilim ve eğitim insanların yaratıcılığını ve özgürlüğünü teşvik eder ve geliştirir. Bilim ne kadar özgürse elde edilen sonuçlar da o kadar zengindir. Bilimin eleştirel söylemek ihtiyacı var.

Bu kampüs öğrencilerin dünyaya açık olmalarını simgeliyor, Türklerle Almanların partnerliğini simgeliyor. Türk-Alman Üniversitesi ülkelerimiz arasındaki ilişki için büyük bir şans ve hazine.

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ADRESİ

Adres: Merkez, Şahinkaya Cad. No:86, 34820 Beykoz/İstanbul

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE ZAMAN KURULDU?

Türk-Alman Üniversitesi; İstanbul'da Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşmaya dayalı olarak 2010 yılında kurulan Devlet üniversitesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkan ve 10 Nisan 2010 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 5979 Sayılı kanunla kurulmuştur.