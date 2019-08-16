Turizme CHP darbesi

CHP’li belediyeler tarafından yönetilen gözde turizm merkezleri, büyük sorunlarla boğuşuyor. Bunların başında altyapı problemleri geliyor. Her yıl, yerli yabancı milyonlarca turistin ziyaret ettiği Aydın Kuşadası ve Muğla Fethiye de sorun yaşanan yerlerin başında geliyor. CHP’li belediyeler tarafından yönetilen iki ilçedeki kanalizasyon sorununa aylardır çözüm üretilmiyor.

ŞİKÂYET YAĞIYOR

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundaki Kuşadası’nda, adeta bir çevre felaketi yaşanıyor. Her gün çok sayıda yabancı turistin gemilerle tatile geldiği ilçede, atıklar arıtılmadan denize dökülüyor. Çok sayıda vatandaşın şikâyetine ve körfezdeki ağır kokuya rağmen ne büyükşehir ne de ilçe belediyesi, kanalizasyon sorununu çözmek için bir girişimde bulunuyor. Skandala ilişkin bir açıklama yapan Turizm Danışmanı Ali Metin Akar, “Bugüne kadar bir arıtma yapılmadı. Burada gördüğünüz yerde arıtma çalışsa bu suyun bembeyaz gelmesi lazım. Bu turizm için büyük bir rezalet. Bizim bu bölgeye bir milyona yakın turist geliyor” diye konuştu. Dünyanın sayılı turizm merkezlerinden Muğla’ya bağlı Fethiye’de de benzer bir rezalet yaşanıyor.

BALIK ÖLÜMLERİ BAŞLADI

Aydın Belediyesi’nin, yaklaşık 3 aydır arıtma tesisinin kapasitesini yükseltmemesi nedeniyle işlenemeyen kanalizasyon atıkları, Fethiye Körfezi’ne boşaltılıyor. Körfezdeki suyun renginin turkuvazdan çamur rengine döndüğü ve kirlilik nedeniyle balık ölümlerinin yaşandığı belirtiliyor.

Birçok internet sitesinde, CHP'li belediyelerle ilgili yüzlerce şikayet yer alıyor.