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15 Ağustos 2019 Perşembe 13:34:43 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 13:38:12

Turgut Özal'ın berberi Ramazan Atila ilerleyen yaşına rağmen yıllara meydan okuyor

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın berberliğini yapan Ramazan Atila, ilerleyen yaşına rağmen 75 yıl önce başladığı mesleğini tutkuyla yapıyor. Ölüm haberini aldıktan sonra kalp krizi geçirecek kadar Özal'ı seven Atila, Özal ile dertleştiği günleri özlemle yad ediyor.

Eskişehir'de 1936'da dünyaya gelen Ramazan Atila'nın tarak ve makasla hikayesi 8 yaşında babasının berber dükkanında başladı.

Babasından öğrendiği mesleği Ankara'da icra etmek için yola çıkan Atila, 1958'de Bahçelievler'de ilk berber dükkanını açarak kendisine farklı bir yol çizdi.

Yeteneği ve farklı kesim tarzıyla kısa sürede Ankara'nın en ünlü berberlerinden olan Atila, o dönem siyasetçi, iş adamı ve sanatçıların uğrak yeri olan Büyük Ankara Oteli'nin berber salonunu işletti.

Yaklaşık 20 yıl Turgut Özal'ın berberliğini yapan Atila, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Yıldırım Akbulut, Sakıp Sabancı, Kadir İnanır ve Cüneyt Arkın gibi pek çok siyasetçi, iş adamı ve sanatçıyı da tıraş etti.

"Özal'ın berberi" olarak ün yapan Atila, Büyük Ankara Oteli'nin kapanmasının ardından mesleğini 20 yıldır Sheraton Ankara Oteli'ndeki berber salonunda sürdürüyor.

"Özal ile beni Sabancı tanıştırdı"

Mesleki geçmişini AA muhabirine anlatan Atila, Büyük Ankara Oteli'nin berber salonunu işlettiği dönemde ün kazandığını söyledi.

Müşterileri arasında Sakıp Sabancı'nın da olduğunu belirten Atila, Turgut Özal'ın da o dönemde Sabancı'nın şirketinde yöneticilik yaptığını anımsattı.

Sakıp Sabancı aracılığıyla Turgut Özal ile tanıştıklarını ve Özal'ın zamanla en kıymetli müşterilerinden biri olduğunu dile getiren Atila, şunları anlatı:

"Sayın Turgut Özal müstesna bir insandı. 1972'den vefat edene kadar tıraşını ben yaptım. Başbakanlığı döneminde haftada iki gün konuta, cumhurbaşkanlığı döneminde ise Çankaya Köşkü'ne giderdim. Bana güvenirdi, kesime ve modele karışmazdı. Tıraşın ardından son kontrolleri Semra Hanım yapardı. Sayın Özal'ın işlerinin yoğunluğu nedeniyle gece saat 12'de bile tıraşa gittiğimi hatırlarım. Yurt dışı gezilerinden önce beni çağırır, tıraşını olur, ondan sonra seyahate çıkardı."

"Tıraş esnasında çok güzel sohbetler ederdik"

Özal ile aralarında sağlam bir bağ bulunduğunu ifade eden Atila, "Özal'ın ölüm haberini alınca çok üzüldüm. Kalp krizi geçirdim. Bir süre hastanede yattım. Benim için çok büyük bir devlet adamı olmasının yanında çok iyi de bir dosttu. Tıraş esnasında çok güzel sohbetler ederdik, dertleşirdik." dedi.

Atila, 83 yaşında olmasına rağmen mesleğini ilk günkü heyacan ve aşkla yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"8 yaşımdayken tarak ve makası elime aldım. O günden bugüne mesleğime ara vermedim. Babam berberdi, ben mesleği ondan öğrendim. Oğlum da berber oldu. Şimdi Londra'da yaşıyor. Bu yaşıma kadar mesleğime hiç ihanet etmedim. Siz mesleğinize ihanet etmezseniz, o da size ihanet etmez. İki kez evlendim, iki eşim de vefat etti. Kötü günler yaşadım ama hayata mesleğim sayesinde tutundum."

(AA)

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