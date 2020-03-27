TÜRGEV, iki öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'ndan (TÜRGEV) yapılan açıklamada vakfın, sağlık çalışanlarının ve milletin yanında olmaya devam edeceği belirtilerek şunlar ifade edildi:

"Türkiye'nin içinden geçtiği bu olağanüstü günlerde sağlık çalışanlarımıza desteğimizin ve minnetimizin göstergesi olarak Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yakın bir konumda olan Hümeyra Ökten Yükseköğretim Kız Öğrenci yurdumuzu ve İstanbul Kağıthane Devlet Hastanesi'ne yakın konumda bulunan Kağıthane Yükseköğretim Kız Öğrenci yurdumuzu sağlık çalışanlarımızın kullanımına tahsis etmiş bulunuyoruz."