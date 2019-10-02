Turan Kışlakçı: Cemal Kaşıkçı, kurtuluş yolu olarak demokrasiyi ve Türkiye’yi örnek gösterirdi

2 Ekim 2018 tarihinde ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğuna giren Washington Post yazarı Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’dan bir daha haber alınamadı. Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan Gazeteci Merve Şebnem Oruç ve Turan Kışlakçı, Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması gerektiğini vurguladılar.

“KAŞIKÇI CİNAYETİ SON YILLARIN EN BÜYÜK SKANDALI”

Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda uluslararası toplumun sessizliğini koruduğunu ifade eden gazeteci Merve Şebnem Oruç, “Cinayetle ilgili detaylar ortaya çıkmış olsa bile olayın nasıl gerçekleştiğine dair bilgilerimiz hala sınırlı.” diye konuştu. Oruç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Suudi Arabistan başta olmak üzere ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin bu konunun üzerine gitmemesi, Türkiye’nin bu anlamda yalnız bırakılması, son yılların en büyük skandallarından bir tanesidir. Ülkemize 15 kişilik bir çete geliyor ve diplomatik dokunulmazlığın olduğu başkonsoloslukta vahşi bir cinayet işliyor.”

“COĞRAFYASININ ÇOCUKLARINA TÜRKİYE’Yİ ÖRNEK GÖSTERİRDİ”

Cemal Kaşıkçı’nın vatansever birisi olduğunu ifade eden gazeteci Turan Kışlakçı ise, “Coğrafyasının çocuklarına çıkış ve kurtuluş yolu olarak demokrasiyi ve Türkiye’yi örnek gösterirdi hep.” sözlerini kullandı. Kışlakçı, şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a büyük bir hayranlık duyardı. Askeri cuntalar, diktatörler ve radikal dini gruplar arasında sıkışmış halklar ve gençler için Arap Baharı’nı bir umut olarak görmüştü.”

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