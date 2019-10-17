Tünellere nokta atışı

Türkiye'nin Güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı 8. gününe girdi. Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) da katıldığı, PKK ve DEAŞ’ı Fırat’ın doğusundan söküp atacak harekatta şuana kadar etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 637’ye yükseldi.

HEDEFLER ATEŞ ALTINDA

Mehmetçik, bölgede meskun mahal operasyonlarını sürdürürken, Resulayn'ın doğu ve batısında yürütülen operasyonlarda tüneller kazan teröristler, nokta atışlarla imha edildi. Belirlenen terör mevzileri, Ceylanpınar sınır hattında konuşlandırılan topçu birlikleri tarafından da obüs ve çok namlulu roketatarla ateş altına alındı.

Meskun mahal operasyonlarını sürdüren TSK, tüneller kazan teröristleri obüslerle imha etti.

RESULAYN'DA ŞİDDETLİ ÇATIŞMA

Fırat'ın doğusundaki toprakların sahiplerinin geri döndürülmesi için harekâta destek veren SMO, teröristlerle şiddetli çatışmalara girerek ilerliyor. Harekâtın ilk haftasında 46 şehit veren Milli Ordu'dan 136 asker, YPG/PKK'lı teröristlerle girdikleri çatışmalarda yaralandı. Suriye'de teröristlerin işgali altındaki bölgeden Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Katran köyüne, havan mermisi atıldı. Saldırıda 3 kişi yaralandı. Diğer taraftan harekâta ilişkin sosyal medya hesaplarından kara propaganda yapan 24 terör destekçisi tutuklandı.

Suriye-Türkiye sınırındaki Resulayn ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlere ait el yapımı insansız hava aracı düşürüldü.