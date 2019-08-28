28 Ağustos 2019 Çarşamba 22:48:34 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 23:07:29
Tunceli'de düzenlenen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli Merkez kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince Tunceli kırsalında, operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Operasyonda, 3 terörist silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.
(AA - DHA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Tunceli'de düzenlenen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi
- "CHP'nin terör örgütünün açıklamalarına bağlı siyaset yaptığını görmek üzüntü verici"
- CHP'li İmamoğlu yaptığı tatillerin ardından gerçekleştirdiği işçi kıyımı ve zamlarla göreve başladı
- TBMM'deki terör eylemi girişimine ilişkin soruşturma tamamlandı
- Mustafa Destici: HDP seviciliği yarışının bir sonucudur