Tunceli’de etkisiz hale getirilen 5 teröristen, 3’ünün PKK, 2’sinin MLKP terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında, 10 Temmuz 2019 tarihinde Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığının gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 3'ünün PKK, 2’sinin MLKP terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi.

PKK ve MLKP terör örgütlerinin uzun süreden beri iş birliği içerisinde oldukları biliniyordu. Sözde üst düzey teröristlerin eylem yapmak maksadıyla bir araya geldikleri tespit edildi, düzenlenen operasyonla eylemlerine fırsat verilmeden etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen MLKP’li teröristlerden 1'inin, Terörden Arananlar Listesi’nde 1 milyon 500 bin lira ödülle mavi kategoride yer alan Seydo kod adlı Taylan Kutlar, diğer teröristin ise 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan Pirdoğan kod adlı Hıdır Çallı olduğu belirlendi.

(TRT Haber)