Tuncay Özkan: Beni bulaştırmaya çalıştığınız çamurda boğulacaksınız
Muharrem İnce’nin Beştepe’de Başkan Erdoğan’la görüştüğü iddiasıda kaynak gösterilen isim Tuncay Özkan iddiaları yalanlayarak 'Adımı kullanan alçaklara tek yanıtım; gerçekler ortaya çıktığında beni bulaştırmaya çalıştığınız çamurda boğulacaksınız. Yüzünüze tüküreceğim' yanıtını verdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP’li Muharrem İnce’nin Beştepe’de Başkan Erdoğan ile görüştüğü iddiasına dair kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.
"Beni bulaştırmaya çalıştınız çamurda boğulacaksınız"
Özkan, iddianın kaynağının kendisi olmadığını belirterek şunları söyledi:
“Adımı kullanan alçaklara tek yanıtım; gerçekler ortaya çıktığında beni bulaştırmaya çalıştığınız çamurda boğulacaksınız. Yüzünüze tüküreceğim”
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