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23 Ekim 2019 Çarşamba 13:53:08 | Son Güncelleme: 23 Ekim 2019 Çarşamba 14:14:53

Tunç Soyer'in inkar ettiği "Kıbrıs" açıklamalarının ses kaydı ortaya çıktı

'Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakılım' sözleriyle tepki çeken CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu sözlerinin iki yıl önce yapılmış bir konuşmadan alındığını ve yeni olmadığını söyleyerek inkar etmeye çalıştı ancak verdiği röportajın ses kaydı ortaya çıktı.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası ile ilgili Kıbrıs'ta yayın yapan bir gazeteye skandal bir demeç vermişti. Tunç Soyer, Türkiye'nin adaya müdahale ettiğini iddia ederek "Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakılım." demişti. Bu ifadeleri tepki çeken Tunç Soyer, söylediklerini inkar etmeye çalıştı ama demeci verdiği gazete ses kayıtlarını yayınladı.

"KADERLERİNİ KENDİLERİ BELİRLEMELİ"

Tunç Soyer gazete verdiği demeçte, "Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakırsak, en doğrusu bu olacak. Ancak hiç bırakmıyoruz. Herkes Ada'nın bir tarafından çekiştiriyor. Ben bunu doğru bulmuyorum. Kıbrıs'ın jeopolitik önemini falan bir kenara koyup, adayı Kıbrıslılara bırakmak lazım. Kaderlerini kendileri belirlemeli. Ben iki halkın barış içinde yaşamalarından, birlikte karar üretmesinden yanayım. Herkes çok fazla müdahil oluyor, sadece Türkiye değil… Filler tepişir, çimenler ezilir. Onlar tepişiyor. Olan Kıbrıslılara oluyor." demişti.

TÜRKİYE VE KIBRIS'TA SERT TEPKİ

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yerli ve milli gemileri ile uluslararası hukuk çerçevesinde kendi kıta sahasında yaptığı çalışmalar ile ilgili olarak kullandığı skandal ifadeler Türkiye ve Kıbrıs'ta büyük tepki çekti ve eleştiri yağmuruna tutuldu.

ÇARK ETTİ

Gelen eleştirilerin altında kalan ve ülkesinin haklarına ters hareket eden Tunç Soyer bu sözlerinin iki yıl önce yapılmış bir konuşmadan alındığını yeni olmadığını söyleyerek çark etmeye çalıştı.

SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Gazete ise böyle bir şeyin söz konusu olmadığını belirterek habere konu röportajın yeni yapıldığını belirtti. ve "gazetecilik ilkeleri gereği" notunu düşerek CHP'li belediye başkanı Tunç Soyer'in ses kaydını yayınladı.

İşte Haberci gazetesinin açıklaması:

"Tunç Soyer'in, "Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım" açıklamalarına gelen yoğun tepkiler ve Başkan Soyer'in, "Söz konusu açıklamayı yaklaşık 2 yıl önce yaptım" yönündeki yeni açıklamasına açıklık getirmek ve cevap vermek adına, 10 Ekim 2019 Perşembe günü gerçekleştirilen röportajın ses kaydını, gazetecilik ahlakı ve yayın ilkelerimiz doğrultusunda, tek bir kelimesine dahi dokunmadan tüm kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

 

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