CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, iç körfezde yolcu taşımacılığı için 117 milyon Euro'ya satın aldığı 15 adet katamaran cinsi yolcu vapurunu, çalıştırmak yerine işletme maliyeti yüksek olduğu için vapur iskelelerine bağladı. Milyonlarca liraya mal olan katamaran cinsi vapurlar, yolcu taşımak yerine iskeleye çekilirken, belediyenin yolcu taşımacılığı yapan şirketi İZDENİZ, 1 yıl süreyle 4 vapur kiralamak için ihaleye çıktı.

Büyükşehir'in iç körfezdeki yolcu taşımacılığını 117 milyon Euro para harcayarak imal ettirdiği yeni nesil katamaran cinsi vapurlarla yapmak yerine bir yıl süreyle daha yolcu taşımak için 4 adet vapur kiralama ihalesine çıkması skandal olarak nitelendirildi. İhaleyi kazanan firma 1 yıl süreyle daha iç körfezde yolcu taşımacılığı yapacak. 1 Ocak 2020'de başlayacak taşımacılık hizmeti 31 Aralık 2020'ye kadar sürecek. Şartname uyarınca ihaleyi kazanan firmanın çalıştıracağı teknelere 40 bin mil yapma garantisi verilecek. Gemiler grev ya da benzeri bir durumda çalışmasa bile İZDENİZ garanti verdiği miller nedeniyle yüklenici firmaya ödeme yapmaya devam edecek.

Büyükşehir Belediyesi'nin milyonlarca euro para harcayarak satın aldığı yeni nesil yolcu vapurları dururken dışarıdan kiralama yöntemini tercih etmesi skandal olarak nitelendirildi.

(Sabah)