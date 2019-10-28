Tümgeneralin derdest edilmesi emrini FETÖ'cü firari albay vermiş

  • Bist 100
    99838.3
  • Dolar
    5,7260
  • Euro
    6,3519
  • Altın
    274,9050
İstanbul
13 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
113 yaşındaki Şükriye nine: Cumhuriyetin ilanını hatırlıyorum 113 yaşındaki Şükriye nine: Cumhuriyetin ilanını hatırlıyorum
İspanya'da anketler siyasi belirsizliğin devam edeceğini gösteriyor İspanya'da anketler siyasi belirsizliğin devam edeceğini gösteriyor
Şiddete karşı 'Selam ve Saygı Projesi' Şiddete karşı 'Selam ve Saygı Projesi'
Kaliforniya'daki yangın LeBron James'i evinden etti Kaliforniya'daki yangın LeBron James'i evinden etti
Ergin Ataman taraftarlardan destek istedi Ergin Ataman taraftarlardan destek istedi
Selma Güneri ve Ahmet Mekin sinemaseverlerle buluştu Selma Güneri ve Ahmet Mekin sinemaseverlerle buluştu
Terör örgütü PKK/YPG, DEAŞ'lı teröristleri petrol tankerlerinde kaçırarak kurtardı Terör örgütü PKK/YPG, DEAŞ'lı teröristleri petrol tankerlerinde kaçırarak kurtardı
Zatürreden gittiği hastanede, doktorlar kalbinin sağda olduğunu tespit etti Zatürreden gittiği hastanede, doktorlar kalbinin sağda olduğunu tespit etti
Liseli kıza ormanda işkence etmişlerdi... Kendilerini böyle savundular Liseli kıza ormanda işkence etmişlerdi... Kendilerini böyle savundular
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den hakem isyanı Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den hakem isyanı
Elazığ'da öğretmen, mangaldan çıkan gazdan zehirlendi Elazığ'da öğretmen, mangaldan çıkan gazdan zehirlendi
Florya'da öğrenciler arasında kanlı kavga Florya'da öğrenciler arasında kanlı kavga
BM Suriye Temsilcisi Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarıyla bir araya gelecek BM Suriye Temsilcisi Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarıyla bir araya gelecek
Putin ve Merkel telefonda Suriye'yi görüştü Putin ve Merkel telefonda Suriye'yi görüştü
Irak Meclisi göstericilerin taleplerine ilişkin bazı kararlar aldı Irak Meclisi göstericilerin taleplerine ilişkin bazı kararlar aldı
İngiltere'de içinde 39 ceset bulunan tırın sürücüsü tutuklandı İngiltere'de içinde 39 ceset bulunan tırın sürücüsü tutuklandı
Borsada endeks kuralları yenilendi Borsada endeks kuralları yenilendi
Tümgeneralin derdest edilmesi emrini FETÖ'cü firari albay vermiş Tümgeneralin derdest edilmesi emrini FETÖ'cü firari albay vermiş
HDP’li milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz hakkında Başkan Erdoğan’a hakaretten soruşturma HDP’li milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz hakkında Başkan Erdoğan’a hakaretten soruşturma
Ferzan Özpetek'e İtalyan devlet nişanı Ferzan Özpetek'e İtalyan devlet nişanı
Irak’ın başkenti Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi Irak’ın başkenti Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Angel Di Maria PSG'de altın çağını yaşıyor Angel Di Maria PSG'de altın çağını yaşıyor
Bilim insanları bir kedi mumyasının içinde neler olduğunu açığa çıkardı Bilim insanları bir kedi mumyasının içinde neler olduğunu açığa çıkardı
İdlib'de Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyonun görgü tanıklarına ulaştı İdlib'de Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyonun görgü tanıklarına ulaştı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Ekim 2019 Pazartesi 16:49:30 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 16:54:28

Tümgeneralin derdest edilmesi emrini FETÖ'cü firari albay vermiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılanmasına tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı.

Tanık sıfatıyla dinlenen eski kurmay yarbay Şahin Karatekin, Akıncı Üssü darbe davasında yargılanmasına devam edildiğini, olay tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı olan emekli Tümgeneral Ömer Şevki Gençtürk'ün derdest edilmesinden sorumlu tutulduğu beyanında bulundu.

Karatekin, darbe girişiminden önce doktora yaptığını, eğitim sırasında konuştuğu komutanlarından birisinin yakın zamanda aralarında generallerin de olduğu FETÖ ile iltisaklı askerlerin tutuklanacağını söylediğini anlattı.

Olay günü davanın firari sanıklarından eski kurmay albay Uğur Karaca'nın kendisine emekli Tümgeneral Gençtürk'ün FETÖ'cü olduğunu söyleyerek gözaltına alması talimatı verdiğini dile getiren Karatekin, kendisinin devlet adına iş yaptığını düşünerek eylemin gerçekleştirilmesinde yer aldığını savundu.

Karatekin, FETÖ ya da başka bir örgütle bağının olmadığını ve kandırıldığını iddia ederek, "Harcanmak için seçilmiş subaylardan birisiyim." dedi.

Tanık Karatekin, olay günü yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Gençtürk'ün odasına girdim. Kendisini Kara Kuvvetleri Komutanı adına tutukladığımı söyledim. Bu esnada benimle birlikte odaya giren üsteğmen, Gençtürk'ü kollarından bağladı. Koridordan da 'tatbikat' diye sesler geliyordu. Ben bunu umursamadan aşağı doğru indim, Uğur Karaca'yı aradım. Gençtürk'ü Merkez Komutanlığına götüreceğimi söyledim. Bana Kuvvet Komutanı'nın Akıncı Üssü'nde olduğunu söyleyerek oraya götürmemi söyledi. Arabanın önünde şoför olan er ile ben, arkada Gençtürk ve bir üsteğmen olmak üzere Akıncı'ya gittik.

Burada (eski kurmay albay) Bilal Akyüz'ü gördüm, durumu anlattım. Bu sırada Gençtürk'ü bir odaya aldılar, daha sonra da hiç görmedim."

Diğer tanıkların da dinlenilmesinin ardından duruşma 30 Ekim'e bırakıldı.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ