27 Mart 2020 Cuma 17:24:04 | Son Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 17:37:49
Tüm Türkiye merakla bekliyordu! Selçuk Bayraktar ilk görüntüleri paylaştı
Yerli solunum cihazı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ürettiği İHA ve SİHA'larla Türkiye'ye çağ atlatan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yerli solunum cihazına ait çalışmaları ve ilk görüntüleri paylaştı.
Yüze yakın ASELSAN, Arçelik , Baykar ve Biyovent mühendisinden oluşan takımın geceli gündüzlü çalıştığını belirten Bayaktar, "yerli solunum cihazını hızlı şekilde üretip milletimizin hizmetine sunmak istiyoruz" mesajını paylaştı.
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