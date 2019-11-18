18 Kasım 2019 Pazartesi 07:29:17 | Son Güncelleme: 18 Kasım 2019 Pazartesi 07:37:02
Tüm seferler iptal edilmişti! Valilikten Sabiha Gökçen açıklaması
İstanbul Valiliği sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılamayan seferlerin normale döndüğünü açıkladı.
Valiliğin, Twitter hesabından yapılan açıklamada, Havalimanı Nöbetçi Meydan Müdürlüğünden alınan bilgiye yer verilerek, "Saat 06.39'da yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılamayan seferler normale dönmüştür." denildi.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Kılıçdaroğlu'nun "EYT" açıklamasına sert eleştiri: Pişkinliğin bu kadarına pes doğrusu
- CHP'li Ekrem İmamoğlu’dan eşini kızdıracak çıkış: Bilseydim engellerdim
- Karaköy'de başörtülü kadınlara saldıran ismin dini değerlere de doğrudan saldırıda bulunduğu ortaya çıktı
- 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün eski haline dönmesi için kar yağması bekleniyor
- TBMM Başkanı Şentop: Türkiye yeni dünya düzeninin kurucu aktörlerinden biri olacak