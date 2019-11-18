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18 Kasım 2019 Pazartesi 22:15:53 | Son Güncelleme: 18 Kasım 2019 Pazartesi 22:39:47

TÜM-İŞ Genel Başkanı Mahmut Şahin'den tuhaf savunma! 'Gayet normal'

TÜM İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜM-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Şahin, Kayseri'de zihinsel engelli M.A.'ya rehabilitasyon merkezinde kötü muamelede bulunduğu gerekçesiyle açığa alınan personelin işini iyi yaptığına inandığını söyledi. Şahin, "Olayda çocuğa tekme atılmasını tasvip etmiyoruz; ama gayet normal olan olay anormalmiş gibi yansıtılıyor" dedi.

Geçen Salı günü 75'inci Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde meydana gelen olayda arkadaşları ile voleybol oynamasına izin verilmeyince bahçede oturup, ağlayan yüzde 60 engelli M.A., beden eğitimi öğretmeni K.K. ve görevliler tarafından darbedilerek, karga tulumba tutularak pencereden binaya sokuldu. Olayla ilgili Valilik soruşturma başlatırken, öğretmen K.K. ve kurum müdürünün de aralarında bulunduğu 6 kişi açığa alındı.

TÜM-İŞ GENEL BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Merkezi Kayseri'de bulunan TÜM-İŞ Konfederasyonu'nun Genel Başkanı Mahmut Şahin, olayın gerçekleştiği rehabilitasyon merkezi önünde açıklama yaptı. Şahin, olayın arka planı bilinmeden karalamalar, iftiralar, hakaretler yapıldığını savunarak şöyle dedi:

"Olayın iç yüzünü bilmeden, sanki ülkemizde hiçbir ailede çocuk dayak yemiyor, gayet iyi bir ortamdayız, kadına şiddet yok bu ülkede. Bu rehabilitasyon merkezinde sıkıntılı çocuklar kalıyor. Sorunlu çocuklara burada anne ve babalar bakıyor. Buradaki çalışanlar, o çocukların altını temizliyorlar, o çocukların kişisel temizliklerini yapıyorlar. Olayda çocuğa tekme atılmasını tasvip etmiyoruz; ama gayet normal olan olay anormalmiş gibi yansıtılıyor. Etrafta, çalışanların işten çıkarılması isteniyor. Burada kalan sıkıntılı çocuklardan yediği yumrukla kaşı yarılan anneler var, bu çocukların tekmesiyle kaburga kemiği kırılıp, hastanede yatan anneler var. Bu durumu kim biliyor? Kaş yapayım derken göz çıkarılıyor. Burada görevden alınan anne ve babaların görevlerini en iyi şekilde yaptığına inanıyoruz."

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