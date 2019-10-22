"Tüm Batılı ülkeler teröristlerin yanında"

Erdoğan bugün Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin'le yapacağı görüşmeden önce İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum 2019'da konuştu. ABD'yle varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/PYD'li teröristlerin bölgeden çekilmesi için verilen sürenin bugün dolacağını hatırlatan Başkan Erdoğan, “Bildiğiniz gibi 120 saatlik şu anda bir ara durumu var. Dolayısıyla bu 120 saatin artık büyük bir bölümü sona erdi. Şimdi yarın (bugün) bizim Rusya, Soçi seyahatimiz var. Bu seyahatte Sayın Putin'le bu süreci ele alacak, ondan sonra da atılması gereken adımları inşallah atmış olacağız” dedi.

AVRUPA BİRLİĞİ VE NATO ÜLKELERİ

Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan tüm Batı'nın teröristlerin yanında yer aldığını ve hepsinin birlikte Türkiye'ye saldırdığını anlatan Erdoğan, NATO ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de buna dahil olduğunu ifade etti. Erdoğan, şöyle konuştu: “Hani siz terörizme karşıydınız, hani siz teröre karşıydınız, ne zamandan beri siz terörle beraber hareket etmeye başladınız. Hep söylüyorum, yine söyleyeceğim, yoksa bu terör örgütleri PYD, YPG, bunlar NATO'ya üye oldu da bizim mi haberimiz olmadı? Bu nasıl bir iştir? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Burada hep birlikte özellikle samimi olarak teröre karşı olanlar bir defa bunun ispatını yapmak zorundadırlar.

GÜN OLA HARMAN OLA

Hangi uluslararası terör toplantısına gidersek buradaki arkadaşlarıma da söylüyorum, önce bunun hesabını sorun. 'Sizi biz tanırız, sizi biz teröristlerle nasıl yan yan olduğunuzu, nasıl dirsek teması içerisinde olduğunuzu biliriz' deyin ve onları uluslararası camiada da hesaba çekin. Hesaba çekmek zorundayız. Gün ola, harman ola. Bunu yapmak durumundayız. İnsanlık bunu tanımalı.”

BİZİ BİZDEN DİNLEYİN ÇAĞRISI

Başkan Erdoğan, konuşmasının devamında, “Ülkemizin tespitlerine, endişelerine, temennilerine, tekliflerine, yaptıklarına karşı çıkanlardan tek bir isteğimiz var. Bizi, terör örgütlerinin kalemşorlarından değil, bizden dinleyin, bizden. Biz bunu istiyoruz. Bizi, yeminli Türkiye düşmanlarının söyledikleriyle değerlendirmek yerine, gelip burada neler yaşandığına bakın. Bizi dinlerken de tarihi ve siyasi bağnazlıkların ürünü o filtreleriniz var ya, onları bir kenara bırakın, açık, şeffaf, hasbi olun. İşte o zaman birlikte yapabileceğimiz çok şey bulunduğunu göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

GANNUŞİ'YLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, TRT World Forum'un düzenlendiği İstanbul Kongre Merkezi'nde, Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi'yle görüştü.

DEMOKRASİYİ HAZMEDEMEDİLER

Başkan Erdoğan İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum'da, Barış Pınarı Harekatı'nı gerekçe göstererek programlarını iptal edenlerin, aslında bu büyük fırsatı kaçırdığını söyledi. Erdoğan, “Türkiye'nin bölgeyi terörden arındırmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı protesto amacıyla konuşma yapmaktan vazgeçenlerin, demokrasiyi hazmedemediklerini düşünüyorum ve terör örgütlerine de destek verdiklerini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Erdoğan. “Bu tiplerin teröre karşı olduklarını hiçbir yerde anlatmalarına gerek yok. Eğer karşıysan işte platform burası, gelirsin burada teröre karşı olduğunu bütün her şeyiyle ortaya koyarsın.

ADALETİN TESİSİ İÇİN

Küresel düzeyde bunalımların yaşandığı böylesi bir dönemde, meseleleri bir araya gelerek konuşabilmeyi, tartışabilmeyi ve çözüm önerileri üretebilmeyi gerçekten önemsiyorum. Demokrasinin ve adaletin tesisi, dünyadaki farklı sesleri bir araya getirmekten ve özgür bir tartışma ortamı oluşturabilmekten geçiyor” dedi.