TÜİK açıkladı! Türkiye'nin yüzde kaçı mutlu?

  • Bist 100
    121146
  • Dolar
    6,0447
  • Euro
    6,5545
  • Altın
    307,0190
İstanbul
3 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD, Japonya'da karantinadaki gemiden vatandaşlarını tahliye etti ABD, Japonya'da karantinadaki gemiden vatandaşlarını tahliye etti
Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 71 bini geçti Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 71 bini geçti
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan: Melek yatırımda Avrupa'da 4'üncü sıradayız TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan: Melek yatırımda Avrupa'da 4'üncü sıradayız
Türkiye'nin 3 büyük barajında enerji üretimi yüzde 106 arttı Türkiye'nin 3 büyük barajında enerji üretimi yüzde 106 arttı
Burcu Esmersoy’dan yıllar sonra gelen şiddet itirafı: Babam tuvalette hortumla dövdü Burcu Esmersoy’dan yıllar sonra gelen şiddet itirafı: Babam tuvalette hortumla dövdü
Tüketiciyi Destekleme Derneğinden internetten altın alacaklara uyarı Tüketiciyi Destekleme Derneğinden internetten altın alacaklara uyarı
Ocak ayında bütçe gelirleri 122,2 milyar lira oldu Ocak ayında bütçe gelirleri 122,2 milyar lira oldu
Akademisyenler fabrikalarda 'akıl hocalığı' yapacak Akademisyenler fabrikalarda 'akıl hocalığı' yapacak
Gürçil Çeliktaş, Göbeklitepe Operası ile yeniden yönetmen koltuğunda Gürçil Çeliktaş, Göbeklitepe Operası ile yeniden yönetmen koltuğunda
Doğa tutkunu kayakçılar Peribacaları arasında kayak keyfini yaşıyor Doğa tutkunu kayakçılar Peribacaları arasında kayak keyfini yaşıyor
Brezilya dış politikası Trump'a odaklı Brezilya dış politikası Trump'a odaklı
Şırnak'ta PKK ve FETÖ’ye baskın: 35 kişi yakalandı Şırnak'ta PKK ve FETÖ’ye baskın: 35 kişi yakalandı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli gıda teröristlerine karşı 81 ilde denetimlerin başlatıldığını açıkladı! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli gıda teröristlerine karşı 81 ilde denetimlerin başlatıldığını açıkladı!
Tesla'nın Almanya'daki fabrika hazırlıkları yargı kararıyla durduruldu Tesla'nın Almanya'daki fabrika hazırlıkları yargı kararıyla durduruldu
ABD tarihinde ikinci kez... Trump Daytona 500 yarışlarının startını verdi ABD tarihinde ikinci kez... Trump Daytona 500 yarışlarının startını verdi
Tipini beğenmediği palyaçoya saldırdı! Yumruk attı, yere düşürdü, tekme attı Tipini beğenmediği palyaçoya saldırdı! Yumruk attı, yere düşürdü, tekme attı
FETÖ, TSK'daki elemanlarına liseden itibaren kod isim vermiş FETÖ, TSK'daki elemanlarına liseden itibaren kod isim vermiş
İP'te istifa rüzgarı devam ediyor! Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, partideki görevlerinden istifa etti İP'te istifa rüzgarı devam ediyor! Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, partideki görevlerinden istifa etti
Bakan Pekcan'dan iş dünyasına faiz indirimi müjdesi Bakan Pekcan'dan iş dünyasına faiz indirimi müjdesi
Dünyadan yoğun ilgi görüyor: 'Türkiye'nin Otomobili'ni istediler! Dünyadan yoğun ilgi görüyor: 'Türkiye'nin Otomobili'ni istediler!
TÜİK açıkladı! Türkiye'nin yüzde kaçı mutlu? TÜİK açıkladı! Türkiye'nin yüzde kaçı mutlu?
PKK'lı 2 terörist daha teslim oldu PKK'lı 2 terörist daha teslim oldu
Diyarbakır'da evlat nöbetinde 7. zafer! Dağa kaçan kızına kavuştu Diyarbakır'da evlat nöbetinde 7. zafer! Dağa kaçan kızına kavuştu
Ankara'da lisede dehşet! Okul müdürünü yaralayıp intihar etmeye kalktı Ankara'da lisede dehşet! Okul müdürünü yaralayıp intihar etmeye kalktı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Şubat 2020 Pazartesi 10:49:36 | Son Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 10:52:44

TÜİK açıkladı! Türkiye'nin yüzde kaçı mutlu?

Türkiye'de mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı 2019 yılında yüzde 52,4 olurken, aynı dönemde kendi geleceklerinden umutlu olanların oranı da yüzde 70 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı. Buna göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2018 yılında yüzde 53,4 iken 2019 yılında yüzde 52,4 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2018 yılında yüzde 12,1 iken 2019 yılında yüzde 13,1 oldu.

KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA MUTLU

Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2018 yılında yüzde 49,6 iken 2019 yılında yüzde 47,6 oldu. Kadınlarda ise bu oran, 2018 ve 2019 yıllarında değişmeyerek yüzde 57,0 oldu.

Evli bireylerin, evli olmayan bireylere göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2019
yılında yüzde 55,6 iken evli olmayanlarda bu oran, yüzde 45,1 olarak gerçekleşti. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin yüzde 50,6'sının, evli kadınların ise yüzde 60,2'sinin mutlu olduğu gözlendi.

EN MUTLU OLANLAR 65 VE ÜZERİ YAŞ GRUBUNDA

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 65 ve üzeri yaş grubu, 2018 yılında yüzde 61,2, 2019 yılında ise yüzde 58,5 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu. En düşük mutluluk oranı ise 2018 yılında yüzde 47,8 ile 45-54 yaş grubunda görülürken 2019 yılında yüzde 48,7 ile 55-64 yaş grubunda gözlendi.

Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 2019 yılında en yüksek mutluluk oranı, yüzde 55,4 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü. Bunu sırasıyla; yüzde 52,7 ile yükseköğretim mezunu, yüzde 52,3 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu, yüzde 51,8 ile ilkokul mezunu ve yüzde 50,8 ile lise ve dengi okul mezunu bireyler takip etti.

Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde; kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı, 2019 yılında yüzde 74,1 olurken bunu sırasıyla; yüzde 12,8 ile çocuklar, yüzde 3,8 ile kendisi, yüzde 3,7 ile eş, yüzde 2,5 ile anne/baba ve yüzde 1,6 ile torunlar takip etti.

BİREYLERİ EN ÇOK SAĞLIKLI OLMAK MUTLU ETTİ

Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde; kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı, 2019 yılında yüzde 69,9 olurken bunu sırasıyla; yüzde 14,3 ile sevgi, yüzde 9,2 ile başarı, yüzde 4,2 ile para ve yüzde 2,1 ile iş takip etti.

Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde; 2019 yılında asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 75,5 olurken bunu sırasıyla yüzde 72,2 ile ulaştırma, yüzde 67,1 ile sağlık, yüzde 61,1 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 54,8 ile eğitim ve yüzde 53,5 ile adli hizmetlerden memnuniyet takip etti.

HER 10 KİŞİDEN 7'Sİ GELECEĞİNDEN UMUTLU

Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2019 yılında yüzde 70,0 oldu. Kendi geleceklerinden umutlu olan erkeklerin oranı yüzde 69,0 iken kadınlarda bu oran yüzde 70,8 oldu.

(İHA)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER