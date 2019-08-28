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28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:24:47 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:25:29

TÜGVA'nın doğa kamplarındaki hedefi 100 bin katılımcı

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu "Doğa kamplarında 60 binlik kitleye ulaştık, bunu da sene sonunda 100 bin sayımıza ulaştıracağız." dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu, doğa kamplarında sene sonuna kadar 100 bin kişinin yararlanacağını belirtti.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kefken Mahallesi'nde 13 ilden 600 lise öğrencisinin katılımıyla düzenlenen yaz kampını ziyaret eden Eminoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 420 ilçede çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Okulların kapanmasıyla vakıf çalışmalara imza attıklarını ifade eden Eminoğlu, bunların başında da ortaokul ve lise öğrencileri için doğa ve yaz kamplarının geldiğini kaydetti.

Geçen yıl ortaokul öğrencilerine yönelik başlattıkları kamplarda 80 bin kişiye ulaştıklarını anlatan Eminoğlu "Doğa kamplarında 60 binlik kitleye ulaştık, bunu da sene sonunda 100 bin sayımıza ulaştıracağız. 100 bin liseli, 100 bin ortaokullu kardeşimizi doğa kamplarından geçirmiş olacağız." diye konuştu.

"Hem aileler, hem gençler, hem de biz mutluyuz"

Türkiye’nin her bölgesinde bu tür kamplar yaptıklarını anlatan Eminoğlu, şunları kaydetti:

"Kamplardan gençlerimiz ciddi kazanımlar elde ediyorlar. Kampa geldikten sonraki süreçle ilgili düşüncelerini sorduğumuz da kamplarda samimiyet, muhabbet ve dostluğun oluştuğunu söylüyorlar.

Yazın vakitlerini burada sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde harcıyorlar. Gerekli milli ve manevi eğitimlerini burada alıyorlar. Hem de yüzme, basketbol, futbol gibi sportif faaliyetleri gerçekleştiriyorlar. Aileler bu faaliyetlerden çok mutlu. Çocukları burada hem öğreniyor hem de eğleniyor."

Eminoğlu, yaptıkları bu çalışmadan hem aileler, hem gençler hem de vakfın mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Yaz kampı, 5 Eylül'de sona erecek.

(AA)

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