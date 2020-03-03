TÜBİTAK 6 personel alacak
TÜBİTAK, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde istihdam edilmek üzere 6 personel alacak.
Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünün (SAGE) Ankara'daki merkezinde görev yapacak personelden 1'i memur, 2'si usta, 3'ü teknisyen kadrolarında görevlendirilecek.
Usta kadrosuna alımlar engelliler arasından gerçekleştirilecek.
Başvurular 6 Mart'a kadar yapılabilecek. Detaylara ilişkin bilgiye Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sitesinden ulaşılabilecek. İş başvuruları da bu kurumun sisteminden (https://esube.iskur.gov.tr) gerçekleştirilecek.
(AA)
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