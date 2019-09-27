27 Eylül 2019 Cuma 18:40:09 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 18:43:47
TÜBİTAK: 56 yıllık kuruluşumuzu töhmet altında bırakanlar üzüntüyle şahitlik ediyoruz
TÜBİTAK: 56 yıllık kuruluşumuzu töhmet altında bırakan ve deprem çalışmaları alanında güvensizlik oluşturacak yorumlara üzüntüyle şahitlik ediyoruz.
AA
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- TÜBİTAK: 56 yıllık kuruluşumuzu töhmet altında bırakanlar üzüntüyle şahitlik ediyoruz
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